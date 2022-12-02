В Испании будут тренировать еще большее количество наших воинов, отметил министр обороны украинского государства.

Испания передала Украине первые зенитно-ракетные комплексы Hawk.

Испанская власть поддерживает Украину, гуманитарная помощь и поддержка в сфере безопасности будет продолжаться, об этом в Telegram сообщает Министерство обороны со ссылкой на своего руководителя Алексея Резникова.

Резников принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Министры почтили память героев, которые полегли в боях за Украину и посетили украинских воинов в госпитале.

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"В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", - сообщил Резников.

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Как сообщал УНИАН, первые американские ЗРК Hawk прибыли в Украину в начале ноября.

16 ноября по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-7") министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Испания пообещала предоставить Украине еще два комплекса Hawk и ракеты к ним.

Справка УНИАН. ЗРК Hawk - американское оружие средней дальности, его производили для уничтожения самолетов, а после доработки оно смогло перехватывать ракеты в полете. ЗРК был принят на вооружение в США в 1960 году, с тех пор его не раз улучшали. В 1994 году эти комплексы заменили системами Patriot.

Стоит отметить, что у ЗРК Hawk максимальная дальность перехвата цели составляет 40 км.

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