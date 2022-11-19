Западные аналитики оценивают вероятность поражения целей комплексом в 85%.

На боевое дежурство в Украине в ближайшие дни заступят американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk.

Как сообщает в Facebook служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр", у комплекса средняя дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", – сказано в сообщении.

Отмечается, что западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели комплексом в 85%:

"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат".

Известно, что первые ЗРК Hawk прибыли в Украину в начале ноября.

16 ноября по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-7") министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Испания пообещала предоставить Украине еще два комплекса Hawk и ракеты к ним.

ЗРК Hawk: характеристики

максимальная дальность перехвата цели – 40 км,

минимальная дальность перехвата цели – 1 км,

максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты, – 18 км,

минимальная высота, на которую могут подниматься ракеты, – 30 м,

масса ракеты – 625 кг.

Зенитный ракетный комплекс Hawk: общая информация

Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании "Рейтеон".

Разрабатывался для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.

На вооружение комплекс приняли в 1960 году. С того времени ЗРК неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть.

В 1994 году США заменили комплексы Hawk системами Patriot. Окончательно эксплуатацию комплексов в Штатах прекратили в 2002 году.