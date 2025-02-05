Они могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости.

К использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины кодифицированы и допущены беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.

Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Отмечается, что маневренные FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров.

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"Благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости. Могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что летательные аппараты малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Масштабы производства дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, министр обороны Рустем Умеров отмечал, что в 2024 году дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны.

По его информации, благодаря заказам Минобороны отечественное производство закрыло ключевые потребности воинов, в то же время была уменьшена зависимость от поставок партнеров.

Он сообщил, что, в частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали: более 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ДССЗЗИ), ударные коптеры-бомберы, самолеты-камикадзе, разведывательные дроны-крылья, дальнобойные deepstrike-дроны.

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