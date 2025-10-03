По словам Свириденко, сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы любой не смог получить эти данные.

Кабинет министров Украины разрешил убрать из публичных реестров всю информацию об украинских производителях оружия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Давно ожидаемое изменение для производителей украинского оружия. Усиливаем защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий. На запрос производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях", - написала она.

По ее словам, сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы любой не смог получить эти данные.

"Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения. Спасибо Минобороны за наработанное решение. Безопасность нашей оборонной индустрии - ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым", - добавила Свириденко.

Удары РФ по производителям оружия в Украине

В июле во время очередной ночной атаки по Украине Россия ударила по турецкому предприятию. Турецкое издание Türkiye Gazetesi написало, что россияне нанесли два удара по только что построенному заводу турецкой компании Baykar (производитель дронов "Байрактар") под Киевом.

