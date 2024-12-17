Во время проведения операции на поле боя не было ни одного человека.

Вооруженные силы Украины провели на фронте первую полностью роботизированную операцию. Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, в ней были задействованы десятки единиц различных дронов.

"Среди них были наземные дроны, в частности дроны-камикадзе, задача которых - подъехать и взорвать укрытие или другие препятствия. Также использовались наземные мобильные турели, основная задача которых - вызвать огонь на себя и обеспечивать огневое поражение противника. Кроме того, в операции использовали ударные воздушные дроны, FPV-дроны, большие мультикоптеры, а также дроны, которые передавали изображения с места событий", - рассказал Дегтярев.

По его словам, задача операции заключалась в проверке определенных гипотез о местонахождении оккупантов и создании условий для продвижения подразделений Сил обороны, что и произошло. Во время проведения операции на поле боя не было ни одного человека, а все функции военных выполнили с помощью роботов.

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"Работу десятков комплексов обеспечивали сотня или даже больше людей на второй линии. Это операторы, экипажи, группы прикрытия, логистические группы. На самом деле это была очень сложная операция, ведь нужно было скоординировать различные частоты и согласовать действия людей, которые находились в разных местах", - отметил Дегтярев.

Работы на фронте

ВоеннослужащийАлександр Ябчанка, который возглавляет Службу роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" недавно заявил, что беспилотные системы - это будущие воины на поле боя и рано или поздно они заменят там человека.

Глава 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра" объяснял, что основное применение дронов происходит в зоне активных боевых действий - 10-20 км вглубь от линии фронта. По его мнению, с развитием технологий и искусственного интеллекта эта зона постепенно превратится в мертвую.

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