Украина сохранет преимущество в коптерах, многоразовых мультикоптерах.

В производстве оптоволоконных дронов Россия сейчас опережает Украину, однако есть несколько сфер, где преимущество имеет наша страна. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью NV.

Так, по его словам, Украина сохранет преимущество в коптерах, многоразовых мультикоптерах.

"Россия так и пытается хакнуть эту историю. Они анонсируют различные продукты. Но пока что здесь явное преимущество сохраняется на нашей стороне. На тактическом уровне с FPV на многих участках фронта выглядит так, что мы оставляем преимущество. Но дроны на оптоволокне изменили ситуацию. Россия первая, нужно говорить об этом откровенно, запустила их в таком объеме. Но сейчас большое количество компаний в Украине производит и закупает дроны на оптоволокне", - рассказал он.

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Также, по его словам, ВСУ используют свое преимущество в таком сегменте, как оперативная глубина ударов.

"Это дроны по типу Ланцет, которые Россия начала первое производить много лет назад. Сейчас появились компании в Украине, которые делают такие дроны. Они имеют возможность более глубокого проникновения на большее расстояние. Летают на 30, 40, 50 км. Дальше также не будем спойлерить. Но они достаточно глубоко летают и наносят врагу удары", - рассказал вице-премьер.

Он добавил, что Россия также постоянно улучшает свои "Шахеды", в частности, увеличивает их скорость, поэтому в Украине активно ведутся разработки по противодействию, и благодаря этому у ВСУ есть определенный прогресс в сбивании российских разведчиков.

"Мы научились работать в радарном поле. Но все это происходит в режиме реального времени. Ежедневно ситуация меняется. Нужно быть очень высокоэффективными на операционном уровне. От того, гибкие ли закупки и реакции на потребности фронта, зависит то, что будет завтра", - отметил он.

Война дронов - новости

Украинский оборонный кластер Brave1 разработал первые антидроновые патроны со специальной боевой частью внутри, что значительно повышает шансы уничтожить движущиеся цели, в частности FPV-дрон.

В мае стало известно, что Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров. Такие дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры.

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