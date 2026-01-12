Норвегия немедленно выделила 400 миллионов для Украины: на что пойдут деньги

За два года общая поддержка Украины от Норвегии достигает 17 млрд долларов.

Королевство Норвегия немедленно выделяет 400 миллионов американских долларов на удовлетворение потребностей Украины в энергетической сфере, а также на бюджетную поддержку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мы сегодня объявляем о новом пакете поддержки с немедленным выделением на сумму 400 миллионов долларов США, - отметил Эйде.

В частности, по его словам, из этой суммы 200 млн долларов направляются на удовлетворение неотложных потребностей в энергетике, в том числе - на закупку газа, а также на удовлетворение других неотложных вопросов энергосбережения. Эта помощь должна способствовать тому, чтобы "отопление и электроэнергия были включены как можно дольше".

Вместе с тем, еще 200 миллионов долларов предназначены для бюджетной поддержки Украины. Эта помощь будет служить своеобразным "мостом" до тех пор, пока обещанные средства от Европейского Союза фактически не будут предоставлены Украине, потому что "мы имеем возможность выделить их немедленно".

В свою очередь, глава МИД Украины Сибига отметил, что в декабре норвежский парламент утвердил 8,3 млрд долларов для поддержки Украины на 2026 год, сохранив прошлогодний уровень помощи. Сибига отметил:

"И Норвегия является лидером в инициативе с общим вкладом 850 млн долларов. В целом почти 17 млрд за два года. Это мощная поддержка и вклад в безопасность и мир во всей Европе".

Он поблагодарил норвежского коллегу и норвежский народ за помощь.

Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, в Норвегии утвердили 8,2 млрд долларов помощи Украине в 2026 году. В октябре 2025 года Норвегия предоставила $150 миллионов на закупку газа для Украины.

