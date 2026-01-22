В Африке создали самый быстрый в мире квадрокоптер, - Business Insider

Некоторые перехватчики ВСУ способны развивать скорость как пассажирский поезд, но дрон, созданный парой энтузиастов, летает значительно быстрее.

Пока между Украиной и Россией продолжается гонка дронных технологий, энтузиасты вдали от линии фронта расширяют границы возможностей небольших квадрокоптеров – в частности, их максимальной скорости.

Как пишет Business Insider, дуэт отца и сына из Южной Африки установил новый рекорд Книги рекордов Гиннеса, разогнав собственноручно созданный аккумуляторный дистанционно управляемый квадрокоптер Peregreen V4 до скорости 408 миль в час (более 650 км/ч). В частности, Люк и Майк Белли совершили рекордный полет 11 декабря 2025 года, о чем Книга рекордов Гиннеса сообщила в январском заявлении.

"Хотя боевые дроны имеют значительно больше ограничений, достижение Беллов демонстрирует, какими могут стать эти аппараты на поле боя в будущем. Оно также ярко показывает, насколько доступными становятся технологии, релевантные для войны, для гражданских", - отмечают аналитики.

По их словам, проектирование и сборку Peregreen V4 Беллы подробно задокументировали на YouTube. В видео видно, как они используют 3D-принтер и доступные в свободной продаже комплектующие.

Конструкция дрона – с куполообразной главной частью и четырьмя винтами, выходящими из нижней секции корпуса, – очень напоминает современные дроны-перехватчики, которые сегодня доступны на украинском рынке.

"Такие дроны были созданы прежде всего как дешевый способ противодействия российским баражующим боеприпасам типа Shahed и уже стали одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны. Некоторые из самых быстрых перехватчиков, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, способны развивать скорость до 320 км в час – примерно как скоростной пассажирский поезд", – отмечают аналитики.

В то же время украинские разработчики пытаются сделать квадрокоптеры еще быстрее. Для дронов-перехватчиков скорость является критически важной, ведь они должны догонять и уничтожать "Шахеды", а Россия постоянно повышает скорость своих ударных БПЛА.

В частности, дрон типа "Герань-2" (российская версия Shahed) способен переносить боевую часть на сотни километров со скоростью до 185 км в час. Более новые реактивные версии "Шахедов", по оценкам, в некоторых условиях могут разгоняться до 370 км в час.

Одна из главных проблем сверхбыстрых дронов заключается в том, что их компоненты перегреваются при работе на пределе возможностей – речь идет о двигателях винтов, проводке и аккумуляторах, объясняет Business Insider.

В своих видео Белли неоднократно фиксировали моменты, когда во время тестов загорался сам дрон или отдельные его компоненты. Кроме того, разработчикам приходится балансировать между аэродинамикой аппарата и эффективностью пропеллеров.

Украинские производители дронов сталкиваются с дополнительными требованиями: их аппараты должны нести боевую нагрузку – обычно от 200 граммов до 1 килограмма взрывчатки, быть достаточно маневренными, чтобы перехватывать движущиеся воздушные цели, а также пригодными для массового производства. И в начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна уже производит около 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Рекорды против реальности войны

В то же время рекорд Беллов был установлен одним-единственным дроном, который летел почти по прямой траектории.

Нынешний сертификат Гиннеса стал для дуэта уже третьим рекордом самого быстрого дрона в мире. Предыдущий рекорд принадлежал австралийскому разработчику Бену Биггсу, чей дрон в конце прошлого года достиг скорости 626 км в час.

До этого Peregreen V3 от Беллов летал со скоростью около 584 км в час летом 2025 года, а в 2024-м пара установила рекорд в 479 км в час с подобной конструкцией.

По правилам Книги рекордов Гиннеса, претенденты должны совершить полет в двух противоположных направлениях, после чего вычисляется средняя скорость – это позволяет нивелировать влияние ветра.

Украинские дроны: последние новости

Напомним, в Украине разрабатывается собственный аналог китайских дронов Mavic и планируется запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на вражеских операторов БПЛА.

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что наша страна активно работает над уменьшением зависимости от китайских дронов и уже в январе состоится тестирование такого БПЛА – аналога Mavic, но с большей дистанцией полета.

