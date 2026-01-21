Украина разрабатывает собственный аналог Mavic: Федоров раскрыл первые детали дрона

По словам Федорова, новый беспилотник будет иметь такую же камеру, как и у Mavic.

В Украине разрабатывается собственный аналог китайских дронов Mavic. Также планируется запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на вражеских операторов БПЛА. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.

Украинский аналог Mavic

Федоров отметил, что Украина активно работает над уменьшением зависимости от китайских дронов. По его словам, уже в этом месяце пройдет тестирование такого беспилотника.

"У нас будет свой аналог Mavic - камера такая же, но дистанция полета больше", - рассказал журналистам министр обороны.

Проект Mission control

По словам Федорова, следующим шагом станет запуск проекта Mission control, который позволит отслеживать типы дронов, используемые на фронте, а также их маршрут полета, место запуска и эффективность выполнения боевых задач. Глава Минобороны подчеркнул, что это позволит закрыть полный цикл работы с беспилотниками - от закупки и поставки до боевого применения.

Министр обороны рассказал журналистам, что работа над Mission control длилась почти два года. Он заверил, что после запуска системы следующим этапом станет ее масштабирование на артиллерию.

Охота на российских операторов дронов

Федоров поделился, что Минобороны также сосредоточит внимание на борьбе с российскими операторами дронов. Он отметил, что задача Украины - выбить вражеских операторов с поля боя. Для этого формируются специализированные подразделения.

Как украинские военные удивляют производителей дронов

Ранее в Business Insider рассказали, что украинский производитель наземных дронов удивлен изобретательностью военных. В частности, его впечатлило то, что бойцы используют летающие дроны для сброса наземных ближе к российским позициям. Генеральный директор компании-производителя наземных дронов Ark Robotics под псевдонимом Ачи утверждает, что украинские солдаты продемонстрировали "некоторые действительно сумасшедшие идеи".

Один из примеров заключается в сочетании маленького наземного робота Ark с большим воздушным дроном, который поднимает своего "побратима", а затем "сбрасывает его с неба" в нужном месте. Он объяснил, что цель проста: быстро положить инструмент на землю, не подвергая человека опасности.

