ВСУ впервые сбили редкий российский дрон 'Клин' с искусственным интеллектом (видео)

По схеме компоновки корпуса "Клин" очень похож на "Шахед", но имеет ряд заметных отличий.

Украинские защитники впервые сбили редкий "шахедоподобный" дрон-камикадзе с искусственным интеллектом "Клин". Как сообщает Facebook-страница 118-й отдельной механизированной бригады, вражеский беспилотник перехватили на Ореховском направлении.

Отмечается, что это первый известный случай уничтожения нового российского БПЛА, который был с помпой представлен всего 4 месяца назад.

Дрон имеет аэродинамическую схему, подобную Shahed – дельтовидную "бесхвостку", но в то же время содержит элементы схемы "утка" с передним горизонтальным оперением. Кроме того, один из элементов оперения расположен в верхней части корпуса.

Заявленные характеристики "Клина":

взлетный вес – 13,5 кг,

скорость полета – 108–300 км/ч,

длина фюзеляжа – 1,6 м,

размах крыльев – 1,9 м,

максимальная высота полета – до 2 км,

вес боевой части – 5 кг,

типы боевой части – кумулятивная и фугасная,

имеется система воздушного подрыва.

Оценочная стоимость беспилотника – около 35 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в 118-й бригаде, вражеский "Клин" был сбит дроном-перехватчиком "Генерал Черешня AIR".

"Несмотря на заявления "аналоговнетных" разработчиков о способности дрона автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км (при использовании ретранслятора), "Клин" сам был довольно легко сбит, очевидно, во время одного из первых своих боевых вылетов", - отметили в бригаде.

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, российская армия получила партию БМП-3, которая на 40% превышает план поставок и имеет ряд технических усовершенствований, в частности усиленную защиту и современные системы РЭБ. Машина претерпела десятки изменений за последние годы, однако остается уязвимой. Несмотря на недостатки, у РФ нет полноценной альтернативы этим советским БМП, а новые платформы до сих пор проходят испытания.

Также мы писали, что Испания передала Украине радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 стоимостью около 37 млн евро, который должен усилить контроль воздушного пространства. Система способна обнаруживать цели на расстоянии более 450 км, в частности дроны, ракеты и стелс-самолеты, и эффективно работает в условиях радиоэлектронной борьбы. Радар совместим с западными комплексами ПВО и может повысить эффективность систем Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS.

