Люди смогут жить 1000 лет, если избавятся от генетического наследия, уходящего корнями во времена динозавров.

Молекулярный биогеронтолог из Бирмингемского университета Жоау Педру ди Магальяйнш предполагает, что люди могут быть биологически способны жить гораздо дольше, чем сейчас — возможно, 1000 лет или больше. Но есть одна проблема: возможно, люди эволюционировали, чтобы стареть быстрее, и причина этого восходит к эпохе динозавров.

Как пишет DailyGalaxy, в статье, опубликованной в BioEssays, ди Магальяйнш предлагает гипотезу "бутылочного горлышка" долголетия. Согласно его исследованию, ранние млекопитающие находились под сильным давлением, связанным с необходимостью быстрого размножения и выживания, в то время как динозавры доминировали в пищевой цепочке. Этот эволюционный стресс, возможно, привел к тому, что они утратили определенные генетические черты, которые когда-то обеспечивали большую продолжительность жизни. Со временем эти генетические потери стали неотъемлемой частью биологии млекопитающих, в том числе и нашей.

"Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить в самом низу пищевой цепи… эволюционируя, чтобы выживать за счет быстрого размножения", объясняет он.

Видео дня

Эта адаптация, по его мнению, необратимо изменила то, как млекопитающие, включая людей, переживают старение.

Часть теории де Магальяйнша предполагает потерю ферментов, восстанавливающих повреждения, вызванные ультрафиолетовым излучением, таких как фотолиазы. Эти ферменты отсутствуют у большинства млекопитающих, включая человека, и, как полагают, исчезли из нашего генома в эпоху динозавров. Эта потеря может быть связана с ночным образом жизни, который ранние млекопитающие переняли для защиты от хищников, что снизило потребность в защите от ультрафиолета, но также привело к отключению мощного механизма репарации ДНК.

Он также приводит для сравнения примеры других видов. Некоторые рептилии, например, аллигаторы, могут непрерывно восстанавливать зубы, в то время как люди не могут — возможно, это результат эволюционных компромиссов, в которых скорость преобладала над долголетием. Эти закономерности указывают на то, что мы, возможно, утратили множество регенеративных функций в ходе эволюции.

По словам де Магальяйнша, понимание этих механизмов может помочь нам разработать методы лечения, позволяющие замедлить или даже обратить вспять старение человека.

Его идея: однажды старение можно будет контролировать таким же образом, используя терапию, направленную на биологические процессы, лежащие в его основе. Одним из перспективных кандидатов является рапамицин, соединение, уже используемое в медицине для предотвращения отторжения органов. Исследования показывают, что он может продлить жизнь некоторых млекопитающих на 10–15 процентов, и сейчас учёные изучают его более широкий потенциал в борьбе со старением.

А пока генетически долголетие обрести не получится, ученые для продления жизни рекомендуют употреблять "суперпродукты", которые помогают снизить риск хронических заболеваний и ранней смерти.

Вас также могут заинтересовать новости: