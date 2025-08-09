Отмечается, что эти птенцы скоро покинут регион.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) специалистам удалось зафиксировать птенца удода, который в древности считался священным существом, поэтому его запрещали есть.

В частности доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев обнародовал соответствующее фото, которое сделано в упомянутом заповеднике.

"Невероятный птенец удода (Upupa epops). Удивительная птица, которая привлекает внимание своей яркой внешностью и уникальным поведением. Особое внимание привлекает его челка, которая похожа на прическу ирокеза", - рассказал ученый.

Птица раскрывает хохолок, объясняет Русев, когда чувствует опасность, во время спаривания, а также во время приземления. По словам представителя нацпарка, последние птенцы в гнездах на обрывах в заповеднике скоро их покинут и будут готовиться к миграции на зимовку в далекую Африку.

Что известно об удоде

Одуд евразийский (Upupa epops) - небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, который раскрывается в виде веера. Распространена в южных и центральных областях Европы и Азии, а также почти на всей территории Африки. Любимая среда обитания - открытая местность с разреженными кустарниками или деревьями.

Окраска головы, шеи и груди, в зависимости от подвида, варьирует от розового до каштанового. Крылья окрашены контрастными черными и беловато-желтыми полосами, хвост черный, с широкой белой перевязью посередине. Брюшная часть туловища розово-рыжая, с черноватыми продольными полосами по бокам. Челка на голове оранжево-рыжая, с черными вершинами перьев. Полет у удода небыстрый, напоминает порхание бабочки, однако достаточно маневренный и хищным птицам редко удается схватить его в воздухе.

Интересно, что удод издавна упоминается в различных литературных источниках, в том числе и в священных писаниях - Коране и Библии. В древнегреческой мифологии, согласно древним произведениям, фракийский царь Терей был превращен в удода после попытки убить своих жен.

У ингушей и чеченцев до принятия ислама удод ("тушол-котам") считался священной птицей и символизировал богиню весны, плодородия и деторождения Тушоли. Убить удода можно было только с разрешения жреца для ритуальных целей, а его гнездо во дворе считалось хорошей приметой.

В Египте удода считали символом благодарности и любви и изображали рядом с детьми, заботящимися о своих родителях. В исламе и некоторых еврейских источниках удод ассоциировался с повелителем птиц и зверей царем Соломоном. В пятой книге Пятикнижия Торы и Ветхого Завета "Второзаконие", предположительно составленной в 7 веке до н. э., удод упоминается среди птиц, запрещенных к употреблению в пищу.

