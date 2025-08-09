Нарциссизм и путинопоклонство президента США Дональда Трампа непревзойденные. Предложить военному преступнику встречу на собственной территории, да еще и на той ее части, которая имела российскую принадлежность - является не только верхом геополитического невежества, но и неслыханным самоунижением Соединенных Штатов, которые Трамп якобы хочет сделать великими (MAGA) снова.

И дело в том, что место встречи дает пас российской пропаганде под новую порцию пропагандистского яда для общественной орды под вдохновляющим лозунгом "Крым наш, Аляска снова будет наша!". Дело не в том, что персональная капитуляция Трампа перед Путиным будет подана как стратегическое отступление Запада - "враг побежден и бежит!", "Сегодня в Анкоридже, завтра в Форт-Росси, послезавтра - в Вашингтоне!"...

На самом деле, Трамп бездумными действиями - с позиции реальных, а не воображаемых в отдельно взятой трампоголове интересов США - делает пас Коалиции зла во главе с Китаем, в которой Путин играет роль ординарца Си.

Видео дня

После вероятной встречи в Анкоридже, Путин и Си победно продемонстрируют в Тяньцзине на саммите ШОС 31 августа - 1 сентября, что "сейчас происходят изменения, которых не было сто лет, и мы вместе продвигаем эти изменения". Эта фраза принадлежит Си и была озвучена в конце его визита в Москву 21 марта 2023 года. Ну, а военный парад в Пекине 3 сентября продемонстрирует, кто действительно правит миром, и что Запад в лице США отброшен на глобальные косяки. Ведь вассал Китая уже ведет переговоры не где-то на нейтральной территории, а на территории противника. Тем более, что в "тарифном поединке" победителем вышел Си, а не Трамп.

И если кто-то в Вашингтоне будете себя тешить мыслью, что возрожденные российско-американские контакты будут блокировать доступ стратегического врага США к Арктике через Берингов пролив, на самом деле в Пекине и Москве это видят по-другому. Когда Россия получит от США Аляску, путь в Арктику будет принадлежать Китаю.

Как хорошо известно из трактата Сунь Дзы, "война - путь хитрости и обмана". Поднебесная владеет изысканным искусством хитрости и обмана и имеет стратегическое видение и терпение. В отличие от тех, кому нужен сиюминутный медиаэффект и Нобелевская премия для самоудовлетворения.

"Сладкая конфета" от Путина для Трампа по совместной разработке ресурсов Арктики является ловушкой для Трампа, который живет бредом о Big Deal с Россией в ожидании, что это "принесет много миллиардов долларов". Недаром одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в Республике Саха - Томторское, недавно передано не "Норникелю", а... "Роснефти" (!) и Сечину, который уже имел опыт партнерства с американскими majors в Арктике (хотя из того ничего не вышло). Ловушка должна выглядеть привлекательно, в ней должен быть сыр. И Трамп уже его собирается проглотить.

Я даже не стану здесь упоминать о том, что "предложениями для мира в Украине" из-за пренебрежения территориями и границами, грубо и окончательно разбивается Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 года (50-летний его юбилей 1 августа мало кто вспомнил) и другие основополагающие документы, на которых базировался мир в Европе после Второй Мировой войны.

Дальше будет.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"