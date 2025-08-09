Возможно, эта черная дыра является самой массивной, которую обнаружили ученые.

Примерно в 5 миллиардах световых лет от Земли существует удивительная черная дыра. По словам ученых, ее масса эквивалентна массе 36 миллиардов Солнц. Об этом пишет Space.com.

"Это одна из 10 самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены, и, вполне возможно, самая массивная", - отметил автор исследования и профессор Университета Портсмута в Англии Томас Коллетт.

Отмечается, что черная дыра находится в одной из двух галактик, составляющих систему "Космическая подкова" и является так называемой "спящей" черной дырой.

"Это означает, что она является относительно спокойной черной дырой; она не поглощает активно материю в своем окружении, в отличие от активной черной дыры, которая накапливает материю из вращающегося вокруг нее диска, известного как аккреционный диск. Черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь, Стрелец A*, также является спящей черной дырой, но, для контекста, она имеет массу лишь около 4,15 миллиона солнц", - объяснили в материале.

По словам ученых, тот факт, что черная дыра "Космическая подкова" находится в такой массивной галактике, а Стрелец A* - в нашей скромной по размерам галактике "Млечный Путь", не является случайным.

"Мы считаем, что размеры обеих тесно связаны, потому что когда галактики растут, они могут направлять материю в центральную черную дыру. Часть этой материи увеличивает черную дыру, но большая ее часть излучается в виде невероятно яркого источника, который называется квазаром. Эти квазары выбрасывают огромное количество энергии в свои галактики-хозяева, что останавливает конденсацию газовых облаков в новые звезды", - подчеркнул Коллетт.

Исследователи ранее предполагали, что в системе Космической подковы скрывается гигантская черная дыра, однако конкретных доказательств существования этого объекта и его точных размеров до сих пор не появлялось.

"Мы обнаружили влияние черной дыры двумя способами - она изменяет траекторию света, который проходит мимо черной дыры, и заставляет звезды во внутренних областях галактики, в которой она находится, двигаться с чрезвычайно высокой скоростью (почти 400 км/с). Соединив эти два измерения, мы можем быть полностью уверены, что черная дыра существует", - сказал автор исследования.

В то же время аспирант Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии и главный автор исследования Карлос Мело отметил:

"Ее обнаружение базировалось исключительно на ее огромной гравитационной силе и влиянии, которое она оказывает на окружение. Особенно интересно то, что этот метод позволяет нам выявлять и измерять массу этих скрытых сверхмассивных черных дыр во всей Вселенной, даже когда они абсолютно неактивны".

Другие исследования космоса

Как писал УНИАН, ранее NASA обнаружило на Марсе "коралл" возрастом в несколько миллиардов лет. Этот камень удивительно похож на кораллы, обитающие в океанах Земли.

Также стало известно, что ученые сделали удивительное открытие о самой первой молекуле во Вселенной. Отмечается, что образованная вскоре после Большого взрыва, HeH⁺ - простая молекула, состоящая из атома гелия и протона. Эта молекула ознаменовала начало химической связи во Вселенной и заложила основу для молекулярного водорода (H₂), питающего звезды.

