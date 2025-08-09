Канада и партнеры "ограничивают ключевой источник финансирования незаконной войны России".

Правительство Канады объявило о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министерства финансов Канады.

Таким образом, Канада стала вторым после Великобритании членом G7, которая присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС в части снижения регулируемой стоимости российской нефти.

"Дальнейшим снижением верхнего предела цены на российскую нефть Канада и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования незаконной войны России", - прокомментировал решение официальной Оттавы министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Министр не уточнил, с какого числа Канада снизит регулируемую стоимость российской нефти.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал УНИАН, Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против РФ, который, среди прочего предусматривает снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель.

В тот же день о своем присоединении к указанным ограничениям объявила Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми отметил, что, вместе с ЕС, Лондон "наносит удар по самому сердцу" российского энергетического сектора.

В то же время, следует отметить, что "потолок цен" на российскую нефть стал динамичным и зависит от мировых цен на нефть. Это означает, что, в случае роста стоимости "черного золота", регулируемая стоимость российской нефти может вырасти. Предполагается, что "потолок цен" на российскую нефть будет пересматриваться минимум дважды в год.

