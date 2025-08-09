Этот "пояс крепостей" состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков.

Украина потеряет "пояс крепостей", который сдерживал российских оккупантов 11 лет, если согласится на выход из Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, такое решение предоставит армии РФ чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.

""Пояс крепостей" Украины в течение последних 11 лет был главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек", - объяснили в ISW.

Линия имеет длину 50 километров, а Славянск и Краматорск образуют северную половину оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских защитников, защищающих Донецкую область.

"Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную часть оборонительного пояса. Украинские силы впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их у пророссийских сил, которые в апреле 2014 года атаковали и захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - напомнили эксперты.

Поэтому украинские войска удерживают контроль над этими городами с июля 2014 года. В течение последних 11 лет Украина вкладывала время, деньги и усилия, чтобы укреплять этот оборонительный пояс и создавать значительную оборонительную инфраструктуру в этих городах и вокруг них.

В ISW также считают, что российская армия, скорее всего, нарушит любое будущее перемирие или мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем, если в соглашении не будут содержаться надежные механизмы мониторинга и гарантий безопасности для нашего государства.

Разговоры о территориальных уступках РФ - что известно

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине следует ожидать обмена территориями. По его словам, США хотят вернуть часть территорий и поменять их местами.

"Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - отметил американский лидер.

В то же время Bloomberg писало, что на встречу Путина и Трампа готовят соглашение, которое не понравится Украине. Известно, что российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. В свою очередь Москва прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях "вдоль текущих линий фронта".

