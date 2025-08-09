Рассказываем, что делать, если машина застряла.

Водители машин на автомате часто задумываются, а можно ли буксировать авто с АКПП (автоматической коробкой переключения передач), если возникнет такая необходимость. На эту тему бытует множество противоречивых мнений.

Мы разобрались, с какими подводными камнями может столкнуться владелец такого авто.

Почему на АКПП нельзя буксовать

Поскольку популярности таких машин только растет, возникает все больше вопросов, связанных с их эксплуатацией. Так, если ваше авто на автомате застряло, не стоит спешить и буксовать.

Если долго это делать, коробка может перегреться и в итоге сломается. Итак, рассмотрим, как правильно буксовать на автомате.

Сначала определите, насколько критичная ситуация. Можно попробовать раскачивать транспортное средство вперед-назад на режимах Drive и Reverse, удерживая минимальную скорость. Избегайте резких движений.

Хорошим вариантом будет подсунуть что-то под колеса, которые застряли. Это могут быть ветки или даже резиновый коврик из салона. Это улучшит сцепление, и колеса перестанут вращаться на месте. При благоприятном сценарии машина сможет выбраться из ловушки.

Если это все не сработало, то стоит попросить о помощи.

Как буксировать авто с АКПП

Нужно узнать, можно ли перемещать таким образом именно ваше авто - производитель всегда это указывает. Например, автомобили на вариаторе нельзя ни буксировать, ни использовать в качестве такого тягача. Максимум можно дернуть ее на несколько метров, чтоб вытащить, если машина застряла.

Для понимания сначала опишем, как этот процесс происходит на механике. Для этого нужно переключиться на нейтральную передачу. В итоге во время перетягивании машины будет задействована только одна шестерня в коробке и процесс пройдет практически без трения.

А вот в автомате все сложнее. Эта коробка предусматривает крутящий момент в механизме трансмиссии. Должно быть включено зажигание, чтоб масло циркулировало в системе, так как при работе "в сухую" узлы коробки будут изнашиваться. В результате может "полететь" вся трансмиссия.

Теперь детально рассмотрим, как буксировать авто с АКПП. Важно очень осторожно и продуманно подходить к этому процессу, чтоб избежать поломок и дорогостоящего ремонта.

Для начала залейте до максимума жидкость для автоматической трансмиссии (ATF). Потом ее нужно будет слить до стандартной отметки.

Поворачиваем ключ зажигания, чтоб разблокировать руль. Выбираем нейтральную передачу. Если не получается, то найдите на рычаге коробки заглушку. Снимаем ее и нажимаем на кнопку под заглушкой отверткой. Затем передвигаем селектор в необходимое положение.

Во время буксировки не забывайте следить за температурой - если она в АКПП достигнет критичной отметки, то сделайте остановку, чтоб коробка остыла.

Также отметим, сколько можно ехать на тросу на автомате. Расстояние не должно превышать 40 км, а время в пути - 40 минут. Передвигаться нужно на скорости менее 40 км/час.

Почему нельзя брать на трос на автомате

Если вы водитель автомата и хотите помочь другому владельцу авто, то с этой стороны существуют сложности. Существует ряд причин, по которым к вашему транспортному средству нельзя цеплять другое. Если не хотите ремонтировать свою машину после этого, запомните несколько правил:

масса второго авто не может превышать вес вашего;

это должно быть небольшое расстояние;

у машины не должно быть проблем с коробкой;

скорость - до 30-40 км/час.

Старайтесь двигаться плавно и без рывков. Это позволит избежать ударной нагрузки на гидротрансформатор и фрикционы. Если вы резко дернетесь с места, можете повредить пакет сцеплений.

Обязательно следите за оборотами - они не должны превышать 2500 в минуту. На высоких оборотах коробка быстро перегревается, особенно на подъеме или в жару. Также обратите внимание на температуру ATF - она не должна превышать 90-100 градусов. В крайнем случае ориентируйтесь на другие признаки перегрева - запаздывание переключений или даже запах гари.

Если у вас есть ручной режим, то включите вторую или третью передачу при старте.

Напоследок отметим положение троса. Если трос будет слишком натянутым, это приведет к резкой нагрузке на крепления и коробку, а если провисшим - то возрастет риск сильного рывка при начале движения, что опасно для автоматической коробки.

Натяжение должно быть равномерным. Нормальный провис - 20-30 сантиметров. Теперь вы знаете, как правильно буксировать на автомате.

