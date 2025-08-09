В последние дни Белый дом провел несколько телефонных разговоров с Украиной и ее европейскими союзниками для обсуждения этого плана.

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке оценивает реакцию европейских союзников на возможное предложение о прекращении огня с Россией после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф передал требования кремлевского диктатора Владимира Путина для заключения сделки.

Европейские союзники приветствуют постепенные шаги американского лидера по усилению давления на Россию, но с осторожностью следят за новыми дипломатическими инициативами, надеясь, что он сумеет использовать шанс и добиться уступок от Москвы, пишет Politico.

Высокопоставленный европейский чиновник на правах анонимности заявил, что готовность Путина встретиться с Трампом — результат совместного давления Вашингтона и его союзников. Европа, по его словам, надеется, что Трамп продолжит более жёсткую линию.

"Наконец-то есть движение со стороны Путина, и это благодаря тому, что Трамп разрешил поставки оружия и начал предпринимать шаги по санкциям. Это показывает, что Путин реагирует на серьёзное давление. Теперь нам нужно усилить это давление для лучших результатов", - подчеркнул этот чиновник.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, в свою очередь, заявил, что именно Кремль заинтересован встрече Путина и Трампа. Ведь российский диктатор хочет вернуться "в большую политическую игру", а Трамп благодаря этому может воспользоваться рычагами влияния.

Ранее УНИАН сообщал, что в потенциальном мирном соглашении между Украиной и Россией следует ожидать обмена территориями. По словам Трампа, это "сложный вопрос". Однако он также считает, что это приведет к "обоюдному благу".

А вот глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что украинцам не стоит ожидать "границ 1991 года". Также он добавил, что уже даже есть признаки "реальных, а не вымышленных" требований от РФ.

