Такое оружие может способствовать созданию системы противоракетной обороны нового поколения.

В последние годы армия США активизировала работу над лазерным оружием и рассматривает возможности его применения для более широких мер противоракетной обороны. Об этом рассказал высокопоставленный военный чиновник, передает Breaking Defense.

"Мы можем внести свой вклад в эти некинетические эффекты. В настоящее время технологии лазерной направленной энергии достаточно зрелые... Нам просто нужно довести лазерную направленную энергию до финиша ... и начать производить ее в необходимых количествах", - подчеркнул глава Технического центра Командования космической и противоракетной обороны армии США Кит Крапелс.

Он не уточнил, к какой инициативе эта технология может быть использована.

Видео дня

"Логично, что это включает нашумевшую инициативу администрации Трампа "Золотой купол", за исключением того, что Пентагон запретил чиновникам обсуждать эту конкретную программу на симпозиуме", - считают в Breaking Defense.

По словам Крапелса, исследователи Технического центра армии являются "владельцами науки и технологий для разработки оружия направленной энергии и систем электронной войны для противодействия использованию космоса противником".

В то же время он отметил, что одной из текущих проблем для работы службы в области направленной энергии является то, что пока не существует "надежной производственной базы для этого".

"Нам не хватает некоторых инженерных знаний. ... Нет инженерной базы для систем оружия направленной энергии, как это есть для средств связи, радио или даже радаров", - объяснил Крапелс.

Также чиновник добавил, что высокомощное микроволновое оружие еще не готово к широкому применению.

"Высокомощное микроволновое оружие несколько отстает от [лазеров], но оно также имеет много возможностей, которые есть в арсенале технологий, и мы просто не уделяем этому достаточно внимания. Преимущество высокомощного микроволнового оружия заключается в том, что оно позволяет достигать эффективных результатов на больших расстояниях. И я вижу в этом огромные возможности", - отметил он.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, ранее в США разработали аналог иранского беспилотника "Shahed 136". Пока информации о боевой части, дальности и времени полета, или стоимости производства дрона нет.

"MQM-172 "Arrowhead" - это вторая, модернизированная версия, изготовленная в США по образцу иранского беспилотника Shahed", - рассказали аналитики International Defence Analysis.

Также сообщалось, что во Франции задумались над созданием преемника САУ Caesar. Новый образец будет предусматривать большие автоматизацию и длину ствола. По словам экспертов, такие нововведения будут реализованы после 2040 года, примерно в 2045 году.

Вас также могут заинтересовать новости: