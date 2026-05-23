'Мы больше не можем игнорировать войну': NYT сообщил, как атаки дронов меняют жизнь россиян

"Когда дрон ударил в наш дом – война стала реальной": что происходит в Москве после атак БПЛА.

Масштабные удары украинских беспилотников по территории России постепенно меняют отношение части россиян к войне. Если раньше боевые действия воспринимались как нечто далекое, то теперь жители Москвы и Подмосковья начинают ощущать последствия конфликта непосредственно у себя дома.

Как пишет The New York Times, одним из таких жителей стал 21-летний Вадим из подмосковных Химок. Несколько лет назад он регулярно связывался с родственниками в украинской Сумской области, интересуясь их безопасностью во время российских обстрелов. Теперь, по его словам, уже родственники из Украины спрашивают, все ли у него в порядке после ударов дронов по Подмосковью.

Украинский беспилотник попал в верхние этажи его жилого дома. В результате атак в Химках погибли четыре человека, еще как минимум 15 получили ранения.

"Когда это происходит где-то там – это одно. Но когда прилетает в твой дом, война ощущается совсем иначе", – рассказал Вадим.

Москва больше не чувствует себя в безопасности

Украина в последние месяцы значительно усилила кампанию дальнобойных ударов по территории России, используя собственные крылатые ракеты и дроны, способные преодолевать до 1600 километров.

Основными целями остаются нефтяная инфраструктура, оборонные предприятия и объекты, связанные с производством вооружений. Однако последствия атак все чаще затрагивают жилые районы Москвы и Подмосковья.

Жительница Химок, владелица салона красоты Летиция Лоранс призналась, что пережила настоящую панику во время налета.

"Это был настоящий кошмар. Казалось, что дроны кружат прямо над нами и взрываются бесконечно", – рассказала она.

По ее словам, жители практически не получают предупреждений о налетах – сирены отсутствуют, а привычные Telegram-каналы часто работают с перебоями из-за ограничений.

У россиян появляются вопросы к войне

На фоне участившихся атак часть жителей начала открыто сомневаться в необходимости войны.

84-летняя Тамара Александрова призналась, что впервые за долгое время стала задаваться вопросом, стоило ли вообще начинать конфликт.

"Я уже думаю, нужно ли было начинать эту войну, которая длится дольше Великой Отечественной", – сказала пенсионерка.

По данным независимого "Левада-центра", еще в апреле 62% россиян выступали за скорейшие переговоры о завершении войны. В Москве этот показатель был ниже – около 36%, однако опрос проводился еще до последних массовых атак беспилотников.

19-летняя Мария из Подмосковья говорит, что ее поколение уже несколько лет живет в постоянном кризисе.

"Сначала пандемия, теперь война. Мы ничего не можем изменить – остается только надеяться, что это закончится как можно скорее", – рассказала девушка.

Страх, тревога и недоверие к государству

После атак в некоторых районах Подмосковья жители начали обсуждать страхование жилья от ударов дронов.

19-летний студент Данил рассказал, что в начале войны поддерживал действия России, однако теперь его отношение изменилось.

"Раньше я чувствовал патриотизм. Сейчас осталось только постоянное напряжение и тревога", – признался он.

При этом многие россияне по-прежнему опасаются открыто критиковать власть. В России продолжают действовать законы о "дискредитации армии", предусматривающие уголовную ответственность за антивоенные заявления.

Кремль пытается сохранить контроль над настроениями

Несмотря на рост тревожности, российские власти продолжают называть войну "специальной военной операцией". Одновременно усиливается контроль над информацией о последствиях ударов.

В некоторых регионах жителям запрещают публиковать фото и видео прилетов, а официальная информация поступает исключительно через государственные каналы.

Однако даже в условиях цензуры удары по Москве и стратегическим объектам постепенно разрушают ощущение безопасности, которое долго сохранялось у жителей российской столицы.

Удары украинских дронов

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил об уничтожении центра подготовки вражеских дронщиков в оккупированной Донецкой области. В ходе одной операции было уничтожено 65 курсантов.

Также заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин назвал город, по которму нужно бить для расшатывания режима Кремля. По его словам, город Калининград в России может быть хорошей целью для атак дронов.

