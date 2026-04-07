Критическая нехватка: Reuters рассказал, что сдерживает развитие дальнобойных дронов Украины

Производители специализированных мини-реактивных двигателей по всей Европе наращивают объемы производства и инвестиции, чтобы предотвратить дефицит поставок, который может затормозить программу Украины по разработке беспилотников для нанесения ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на более десятка экспертов по вооружению, представителей компаний и правительственных чиновников.

"Дроны с мини-турбореактивными двигателями быстрее моделей с винтовым приводом и намного дешевле крылатых ракет, что позволяет Украине наносить удары вглубь территории, контролируемой Россией, конкурируя с более совершенными российскими системами, такими как "Герань-5", - объясняют в материале.

Как рассказал старший научный сотрудник Норвежского оборонного университетского колледжа Фабиан Гофманн, в Европе наблюдается серьезный дефицит в производстве миниреактивных двигателей. Он подчеркнул, что этот сектор также играет ключевую роль в уменьшении зависимости Европы от США.

В то же время источник в украинской оборонной промышленности заявил, что дефицит мини-двигателей является "вероятно, главным фактором, ограничивающим количество производимых ракетных дронов", назвав это "большой проблемой для нашей ракетной программы".

Операционный директор Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова также согласилась, что существует дефицит турбореактивных двигателей для дронов, а также материалов, необходимых для их изготовления.

"Поставки остаются ограниченными как в мире, так и, что еще острее, в Украине", - добавила она.

В свою очередь эксперт по вооружению и советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам оборонной промышленности Александр Камышин отказался комментировать, влияет ли этот дефицит на ситуацию.

По данным европейских чиновников по вопросам безопасности и документам, хотя Россия закупает некоторые двигатели в Китае, Украина рассчитывает на небольшую группу европейских поставщиков, среди которых PBS, немецкая компания JetCat и нидерландская Destinus.

"Мы наблюдаем рост спроса на это оружие со стороны Украины", - заявил Адам Высоцкий, руководитель чешской компании-производителя турбореактивных двигателей ZofiTech, которая разрабатывает передовые системы, в частности беспилотник Narwhal для нанесения ударов на большие расстояния и платформу Nightray.

Известно, что ZofiTech поставляет в Украину почти все из примерно 200 двигателей, которые производит ежемесячно, и ожидает, что спрос "достигнет тысяч в ближайшие месяцы".

Также некоторые украинские производители дронов работают над разработкой собственных двигателей, чтобы уменьшить зависимость от поставщиков, однако объемы производства остаются ограниченными. Кроме того, украинские инженеры тестируют недорогой импульсный реактивный двигатель, который представили в декабре под названием "Грим-17". Он предназначен для дронов-перехватчиков.

"Это капля в море по сравнению с тем, что нужно Украине", - считает эстонский инвестор в оборонную отрасль Рагнар Сасс.

