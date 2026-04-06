Украина перешла от 'Байрактаров' к другому решению: эксперт объяснил, что изменилось

Храпчинский отмечает, что Турция заинтересована в украинских разработках, в частности в морских платформах.

Турецкие БПЛА "Байрактар", которые Украина активно использовала в начале полномасштабной войны, могут нести на себе полезную нагрузку или выполнять разведывательные функции. Сейчас наша страна начала использовать другой подход – малые дроны для отдельных функций, рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

"Потому что большой дрон – это воздушная цель для систем ПВО. А если мы говорим о некоторых наших типах разведывательных дронов, то они значительно меньше и менее заметны для классической ПВО. Действительно, "Байрактар" был интересным решением. В то время он был закуплен государством и использовался Вооруженными силами Украины", – отметил он в комментарии "Украинскому радио".

Эксперт пояснил, что во время активных боев возникла проблема – "Байрактар" не мог работать под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Недостатком была и его заметность.

Поэтому Украина поработала над этим в подходе к использованию собственных дронов, говорит Храпчинский. И Турция тоже заинтересована в украинском опыте.

"Имеются в виду разработки, касающиеся, например, устойчивости к средствам РЭБ или некоторые системы наведения, которые мы используем. Потому что, на самом деле, если сравнивать с западными технологиями, то я бы сказал, что в определенных сегментах мы идем впереди. Например, в плане развития искусственного интеллекта, автономности действий беспилотников", – продолжил эксперт.

Кроме того, по мнению Храпчинского, Турция заинтересована и в других украинских разработках – в частности, морских платформах. На этом фоне недавний визит президента Зеленского в Турцию является уже не просто поиском вооружения для покупки, а поиском синергии и взаимодействия со странами, говорит эксперт.

"И нужно напомнить, что в новых типах беспилотников "Байрактар" используются украинские двигатели. Плюс к этому – в отличие от Rheinmetall, завод "Байрактара" скоро начнет работать в Украине", – констатировал Анатолий Храпчинский.

