Несмотря на все свои недостатки, армия РФ умеет адаптироваться к ситуации, говорит военный.

Российские "Шахеды" теперь оснащаются специальными датчиками, чтобы реагировать на появление украинских дронов-перехватчиков и уклоняться от них. Об этом в комментарии телеграм-каналу "Труха" заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Он отметил, что россияне, хоть и демонстрируют жестокость и прямолинейность в применении собственной пехоты, вместе с тем имеют высокую адаптивность к ситуации в войне. По словам Жорина, иногда россияне адаптируются к определенным вызовам быстрее, чем украинская армия.

"Один из примеров. Мы выложили видео о том, как мы сбиваем дронами их "Шахеды": через две недели на "Шахедах" появились обычные примитивные китайские датчики, фиксирующие рядом любой дрон, из-за чего "Шахед" резко меняет высоту. А ни один [зенитный] дрон не может так резко изменить высоту. И соответственно дрон не может его поразить", - отметил офицер.

Видео дня

Жорин подчеркнул, что украинская армия тоже должна быстро адаптироваться и внедрять необходимые изменения.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, в последнее время россияне начали применять "Шахеды" для ударов по локомотивам на железной дороге. Это стало возможным благодаря установке на дронах систем прямого управления оператором, как на FPV-дронах.

Для нейтрализации этой угрозы военные эксперты советуют обратиться к решениям, которые были придуманы и неплохо себя показали еще во времена Второй мировой войны. А именно предлагается добавить в состав эшелонов платформы с зенитными расчетами.

Вас также могут заинтересовать новости: