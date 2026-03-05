'Птичка' показывает рекорд: в Минобороны объяснили, в чем уникальность дрона

Дрон может выполнять задачи днем и ночью и даже при наличии сильного порывистого ветра.

Силы обороны Украины получили ударный квадрокоптер "Пташка" украинского производства с рекордной дальностью поражения целей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что он уже допущен к эксплуатации в Силах обороны и активно применяется защитниками.

"Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 км. Сейчас это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа", - отмечают в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. В частности, он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

"Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете. "Пташка" может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра", - говорится в сообщении.

Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.

Производство дронов для ВСУ

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых результатах запуска совместного производства дронов для Украины в Германии. До конца 2026 года должно быть произведено и поставлено украинским защитникам 10 тысяч дронов.

Президент ознакомился с производственными мощностями совместного украино-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже производит дроны для украинской армии.

Он сказал, что речь идет о современных украинских технологиях, проверенных в бою, оснащенных искусственным интеллектом.

