В частности, нужно уничтожать российскую логистику и цепочки снабжения на оперативной глубине 50-100 км от фронта.

Силам обороны необходимо лишать возможности реализации планов врага по наступлению на Краматорск или Запорожье. А для этого им нужно уничтожать все в оперативной глубине на расстоянии до 100 км, чтобы у оккупантов там не было никаких перемещений и движения, сказал в эфире Радио NV директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь.

Эксперт отметил, что и российские захватчики пытаются уничтожить оперативные тылы Сил обороны Украины.

"Враг в значительной степени перенес акцент на оперативные тылы, на логистику, на наше обеспечение фронта и передней линии, и я считаю, что мы должны действовать абсолютно так – я думаю, что здесь ничего страшного нет, если мы берем неплохие решения у врага и начинаем их применять против него же", – отметил Самусь.

Видео дня

Он добавил, что развитие армейских Корпусов Сил обороны дает возможность действовать в оперативных тылах врага. "Пока у нас не было армейских корпусов, на уровне бригады очень трудно планировать оперативные удары, и тем более, системно, на глубину, например, 50-100 км", - сообщил Самусь, добавив, что это возможно на уровне Корпуса.

Корпуса имеют собственные артиллерийские и дронные средства, а также разведку, которые позволяют системно работать на определенном участке на оперативные тылы противника и создавать ту же ситуацию, которую оккупанты пытаются создать нам.

"Чтобы у них на глубину 50-100 км также ничего не могло двигаться. Никаких перемещений, никакой ПВО, никаких средств поражения, чтобы они не могли там чувствовать себя свободно", - отметил Самусь.

Он отметил, что наступательный потенциал врага требует логистического обеспечения.

"А в таком случае мы будем сбивать врагу не только тактический наступательный потенциал, но и оперативный. И ему будет трудно говорить о каких-то планах, о Краматорске или о Запорожье, если они не смогут создавать условия для организации таких операций. Одно дело – нарисовать это на картах, завести туда новых контрактников, которых за несколько миллионов завербовали. И другое дело – организовать соответствующие условия, когда мы полностью контролируем глубину в 50-100 км. Это будет огромная проблема для врага. С "зеленкой" или без "зеленки" – это будет проблема огромного масштаба, тем более что время у них очень давит", – подчеркнул Самусь.

Он напомнил, что зимой российские оккупанты не достигли значительных успехов ни с точки зрения разрушения украинской энергетики, ни на поле боя:

"Они не смогли выйти на рубежи, с которых можно стартовать, чтобы в марте-апреле наступать на Краматорск-Славянск или на Запорожье".

По его убеждению, российские захватчики будут вкладывать огромные ресурсы для боев на фронте, но это будет означать, что для Сил обороны будет появляться "больше мишеней".

Какие планы у врага на весну

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что Россия хочет в начале апреля выйти на административные границы Донецкой области и максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: