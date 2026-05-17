В РФ пропагандисты пытаются преуменьшить масштаб ударов по Московской области, - СМИ

Центральные российские телеканалы говорили об атаке на Москву и Московскую область всего по минуте.

В ночь на 17 мая более 120 украинских дронов атаковали Москву и Московскую область. Российская пропаганда пытается преуменьшить масштабы этой атаки, на что обратили внимание журналисты "Агентства".

Отмечается, что центральные российские телеканалы говорили об атаке на Москву и Московскую область всего по минуте. Уже днем "Первый канал" заявил, что Россия "дала ответ Украине".

"На "Первом канале", "России-1" и НТВ в начале выпусков ведущие потратили около минуты на рассказ о событии, представив его как только что случившееся", - рассказали журналисты.

Российские телеканалы заявляли, в частности, что "инфраструктура ВСУ в огне" после ответных российских ударов.

Журналисты предположили, что атака дронов в ночь на 17 мая была самой масштабной. В Минобороны РФ заявили о сбитии 556 беспилотников.

Атака на Москву и Московскую область - что известно

Напомним, что в ночь на 17 мая дроны нанесли удары по объектам в Московской области и Москве. В частности, был атакован научно-производственный комплекс "Элма" в городе Зеленоград.

Этот комплекс имеет площадь более 60 тысяч квадратных метров и является местом, где российские компании по разработке и производству микроэлектроники осуществляют свою деятельность.

Зеленоград находится примерно в 30-37 км к северо-западу от центра Москвы. Город является одним из 12 административных округов столицы РФ.

Власти РФ сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это вполне справедливые ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам.

Также Зеленский заявил, что удары по Московской области и Москве - это признак того, что война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань". Он отметил, что Силы обороны, Служба безопасности и разведка "очень масштабно" отработали по Московскому региону.

Президент Украины отметил, что россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих предприятиях, а не о том, "как разрушить жизнь других народов – в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране".

