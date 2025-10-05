Атака произошла днем в воскресенье, 5 октября.

Днем в воскресенье, 5 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Чернигову - попали по заправочной станции.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем телеграм-канале.

"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛа попал в заправочную станцию", - говорится в его сообщении.

Видео дня

На фото, опубликованном Суспільним, видно столб дыма, который поднимается над местом вражеского удара.

Последние российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, во время ночной атаки РФ по Украине 5 октября произошло попадание во многих областях. Так, на Львовщине в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами четыре человека погибли, еще четыре - травмированы. Поврежден ряд объектов, в частности жилые дома. На Черниговщине под атакой были объекты инфраструктуры, в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

Ночью РФ ударила по энергетике Украины. Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. В последней продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения, отметили в Минэнерго.

На Львовщине Россия убила семью из четырех человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте. Это произошло в селе Лапаевка Львовского района.

