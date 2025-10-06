Россия превратила ударные дроны в дешевый инструмент гонки вооружений.

Все более частыми и масштабными, массированные атаки ударных дронов типа "Шахед" стали авангардом стратегии, которую российская армия терпеливо реализует с целью истощить Украину и ее союзников.

С годами, по мере роста производственных возможностей, Россия сумела превратить эти ударные дроны в дешевый инструмент гонки вооружений, где главенствует экономическая эффективность. Цель состоит не столько в том, чтобы одержать военную победу, сколько в том, чтобы навязать противнику материальные, финансовые и психологические потери, несоизмеримые с её собственными расходами, и тем самым подорвать решимость Украины, пишет Le Monde.

Эта "стратегия изматывания", как называет её профессор Центра стратегических исследований Университета Джонса Хопкинса Томас Мэнкен, отнюдь не нова. В начале прошлого столетия итальянский генерал Джулио Дуве (Giulio Douhet, 1869–1930), автор одноимённой доктрины, уже выступал за воздушные акции против жизненно важных экономических узлов и гражданского населения, чтобы сломить мораль противника. Дрон, гораздо менее дорогой и более простой в производстве, чем бомбардировщик, стал основным инструментом этой стратегии и вытеснил более традиционные виды оружия на всех направлениях войны в Украине.

Видео дня

Резкий рост темпов производства позволили России сегодня выпускать ежедневно около 170 дронов типа "Герань", местной версии "Шахед", то есть более 5 000 в месяц. Около половины из них — это обманные цели без взрывчатой нагрузки, называемые "Гербера", предназначенные для усиления "эффекта насыщения".

"То, что раньше было всплесками активности, теперь стало рутиной", — констатируют исследователи Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

За три года примитивное по своей сути изделие — "Шахед-Герань" — значительно эволюционировало. Украинская армия сообщила в конце июня о перехвате модели, оснащённой системой теплового прицеливания с поддержкой искусственного интеллекта и новой навигационной системой, которые улучшают и наведение, и стойкость к глушению.

"Самое рентабельное оружие"

Теперь ударный дрон может летать на более высокой высоте, что затрудняет перехват, и нести боевую нагрузку порядка 90 кг — вдвое больше, чем в начале. В феврале ГУР сообщило о существовании новой версии "Герань-3", варианта с реактивным двигателем, скорость которого может достигать 600 км/ч, то есть в три раза быстрее предшественников.

Из этих постоянных усовершенствований вытекают новые тактики — перекрывающиеся траектории, рассредоточенные залпы, пикирующие и массированные удары по ограниченной зоне, которые серьёзно испытывают украинскую систему ПВО.

"Коэффициент прорыва", то есть доля дронов, которые ускользают от украинской противовоздушной обороны, вырос с менее чем 10 % до почти 20 %, по словам исследователя CSIS Бенджамина Дженсена.

Он подчёркивает, что "этот результат объясняется не провалом украинских оборонительных систем, а тактической адаптацией России", которая "ставит ставку на количество, настойчивость и психологическое давление, чтобы добиться того, чего точность одна не может обеспечить".

Сбивать столь большое количество аппаратов, себестоимость которых оценивается в 20-80 тысяч долларов США за штуку, с помощью зенитных ракетных систем, таких как Patriot PAC-3, стоимость которых превышает 3 миллиона долларов, вряд ли имеет смысл, пишет СМИ. Тем более, что целью может оказаться "Гербера", стоимость которой дешевле в 10 раз.

Чтобы дешево обнаруживать, идентифицировать и отслеживать дроны, украинская армия развернула широкую сеть акустических датчиков под названием "Sky Fortress" (Небесная Крепость), разработанную в рамках инициативы Brave1, запущенной для стимулирования и централизации технологических инноваций.

Чем сильнее удар, тем хитрее защита

По данным платформы сбора средств United24, сейчас сеть "Sky Fortress" состоит из 14 000 датчиков по цене 400-1 000 долларов за штуку, данные которых поступают в общую операционную систему под названием Delta, так же как и данные с радаров, спутников, стационарных камер и разведывательных подразделений.

Принятая в 2024 году система Sky Fortress обеспечивает обзор ситуации в реальном времени и позволяет координировать подразделения обороны, в том числе несколько сотен мобильных расчётов.

Некоторые украинские производители дронов также работают над созданием дешевых моделей, специально предназначенных для охоты на "Герань", которые начали приносить результаты этим летом.

Все эти инновации вызывают большой интерес у западных держав, чьи флагманы средств противовоздушной обороны по-прежнему необходимы для поражения баллистических ракет, которые часто сопровождают рои дронов "Герань", но оказались не совсем подходящими для длительной борьбы с этим массово производимым дешёвым устройством.

Другие новости об ударах России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что россияне улучшили "Шахеды". Теперь дроны могут менять цели для удара прямо во время полета. "Это дает оператору возможность выбирать цели, отменять атаку или перенаправлять беспилотник на резервные объекты", - поделился обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

Кроме того, стало известно, что Пекин предоставляет РФ спутниковые данные для ударов по Украине. В Поднебесной заявили, что им ничего об этом неизвестно, и заверили, что придерживаются честной и объективной позиции в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: