Американский лидер говорит, что Украина не должна наносить удары по Москве.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты JASSM.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. Американский лидер также заявил, что не считает поставленный России "дедлайн" для достижения сделки по войне в Украине в 50 дней "слишком длинным".

"Посмотрим, что будет с Путиным. Пока что Путин меня очень разочаровал. За последние три месяца я разрешил множество войн. Но эту мне пока не удалось", – добавил он.

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Помимо этого, Трамп подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

"Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийства", – отметил президент США.

Отметим, что ранее CNN писало о том, что Трамп не исключает поставки Украине ракет большой дальности, которые дали бы возможность бить по объектам на территории России. Кроме того, Трамп интересовался, способна ли Украина наносить удары глубоко по России.

Ракеты JASSM: что это за оружие

Согласно данным из открытых источников, ракета JASSM это ракета класса "воздух-земля". Она может выпускаться с истребителей F-16, которые эксплуатируются и Воздушными силами Украины.

Дальность этой ракеты составляет примерно 370 км, длина около 4,3 м, а масса – примерно 1 020 кг.

Боевая часть ракеты составляет 450 кг (бронебойно-фугасная проникающая боеголовка WDU-42/B). К тому же, ракета имеет малую радиолокационную заметность.

Есть и улучшенные модификации. К примеру, AGM-158B JASSM-ER может бить на расстояние до 925 км.

Эти ракеты активно используются в арсеналах США, Австралии, Польши, Финляндии и других стран НАТО.

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