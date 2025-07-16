Сейчас передача Украине ракет Tomahawk маловероятна, считает Валерий Романенко.

В заявлениях американской прессы о возможности передачи Украине ракет большой дальности речь шла о боеприпасах воздушного базирования для истребителей F-16.

Об этом рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире на Radio NV. "Выбора особого нет между ракетой JASSM и Tomahawk. Tomahawk вряд ли мы получим, это крайне далекая перспектива. Ракеты JASSM, которые имеют дальность от 360 до 980 км, возможно, можно было бы рассмотреть", - отметил эксперт.

Романенко рассказал, что в общей номенклатуре вооружения НАТО нет многих типов ракет, которые были бы похожи на российские.

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"Они пропустили все российские усовершенствования ракетного оружия. У них нет ни баллистических ракет повышенной дальности, похожей на комплекс "Искандер", ни крылатых ракет, способных лететь на расстояние до 2500 км, или на 5500 км, как Х-101", - рассказал Романенко, добавив, что россияне здесь опередили, потому что они готовились к войне, "а НАТО спало в это время".

Дальнобойное оружие: важные новости

Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что первые поставки дальнобойных ракет, которые Германия профинансировала, поступят в ВСУ уже в конце июля. Также он отметил, что впоследствии речь пойдет о "большом трехзначном числе" этих ракет.

Между тем в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус накануне отметил, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Впрочем, по данным журналистов, пока эти ракеты исключены из списков помощи Украине.

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