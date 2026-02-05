В Китае создали 'убийцу' спутников Starlink, - СМИ

Китай давно искал способ нейтрализовать главное военное преимущество США - космическую разведку и связь.

Китайские учёные создали устройство, которое, как утверждается, способно стрелять мощным микроволновым импульсами, выводя из строя спутники на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

"В Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане (провинция Шэньси) стоит ничем не примечательное на вид устройство под названием TPG1000Cs. Оно может стать худшим кошмаром для Starlink", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, речь идет о первом в мире компактном устройстве, которое может стать основой для высокоэнергетического микроволнового оружия. Утверждается, что установка якобы способна выдавать невероятные 20 гигаватт энергетической мощности в течение целой минуты.

Это при том, что китайские эксперты считают достаточным даже 1 ГВт, чтобы наземная микроволновая пушка могла серьёзно нарушить работу спутников Starlink или даже повредить их.

Пр этом TPG1000Cs является достаточно компактной (длина - 4 метра, вес – 5 тонн), чтобы его можно было разместить на грузовике, военном корабле, самолёте или даже на спутнике.

"До сих пор все известные аналогичные системы могли работать непрерывно не более трёх секунд и были значительно более громоздкими", - отмечает South China Morning Post.

Битва за космос: последние новости

Как писал УНИАН, разведка Космических сил США предупреждает о стремительном развитии китайской космической программы, которая уже представляет серьёзную угрозу для американских спутников и военных возможностей в случае конфликта.

С 2015 года космические операции Китая выросли на 620%, а общее количество спутников достигло 1060 аппаратов, из которых более 510 – разведывательные с оптическими, радиолокационными и другими продвинутыми датчиками.

Американские эксперты считают, что Китай целенаправленно готовится к войне в космосе и рассматривает контркосмические операции как инструмент сдерживания вмешательства США в региональные конфликты.

