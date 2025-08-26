Он подчеркнул, что не существует единственной системы оружия, которая бы изменила ход событий в пользу любой из сторон.

Президент Дональд Трамп заключил с НАТО соглашение, по которому европейцы покупают американское оружие, чтобы передать его Украине. Существует ли возможность, что в рамках этого соглашения Украина получит расширенный перечень вооружения, в частности, крылатые ракеты "Томагавк", рассказал в интервью "Радио Свобода" Фрэнк Собчак, полковник армии США в отставке и профессор Военно-морского колледжа США.

Так, он отметил, что вопрос об ограничениях такого соглашения еще предстоит выяснить, однако, по его мнению, не существует такого оружия, которое само по себе сможет существенно повлиять на ситуацию в войне.

"Будут ли включены "Томагавки", также под вопросом, но я бы отметил, что не существует единой системы оружия, которая бы изменила ход событий в пользу любой из сторон. Суть конфликта заключается в национальной воле, оборонно-промышленной базе и человеческих ресурсах. Победа для одной или другой стороны наступит только тогда, когда один из этих боксеров первым потеряет сознание", - подчеркнул он.

Он также высоко оценил украинскую крылатую ракету "Фламинго", отметив, что она является тактической инновацией. Однако, по его мнению здесь та же ситуация, что и с "Томагавками".

"Ни одна отдельная система оружия вряд ли сможет решительно склонить баланс сил в пользу какой-либо из сторон", - отметил он.

США и Украина

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

В то же время несколько чиновников США заявили, что для использования ERAM с дальностью действия от 150 до 280 миль (240-450 км) Украине понадобится одобрение Пентагона.

Также авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли передаст Украине такое оружие, которое сможет сильно навредить российскому диктатору Владимиру Путину, говоря о возможной поставке ракет "Томагавк".

Авиаэксперт считает, что Трамп не даст Украине никакого наступательного оружия. Однако он не исключает передачу американских ракет JASSM.

