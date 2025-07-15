Украине надо больше рассчитывать на собственные силы и совершенствовать боевые характеристики беспилотников, считает эксперт.

Вряд ли президент США Дональд Трамп даст Украине такое оружие, которое сможет сильно навредить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко сказал в эфире телеканала "Киев24". "Не будем полагаться на Трампа, потому что он скорее застрелится, чем что-то даст такое, что навредит Путину", - сказал Романенко.

Он добавил, что хорошо, если американский президент даст хотя бы оборонительное оружие.

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"Никакого наступательного оружия он не даст. Из того, что сейчас обсуждается, это только американские ракеты JASSM, которые имеют 350-400-500 км дальности. Все. Это максимум наших надежд", - подчеркнул Романенко.

Относительно крылатых ракет Tomahawk эксперт пояснил, что, во-первых, долго надо учить специалистов, чтобы они могли программировать полеты, а во-вторых, они очень дорогие.

"Они дорогие, и скорее всего, Трамп их не даст, потому что Европа не дает "Таурусов", и даже Storm Shadow мы получаем достаточно ограниченно", - предположил эксперт.

По его мнению, Украине надо совершенствовать беспилотники и их оборудование, увеличивать боевую часть и надеяться на собственные силы.

"У нас беспилотников не хватает, и если уж бить, то бить не по Москве, а по Московской области. Там, где сосредоточен ряд производств и конструкторских бюро, которые создают и совершенствуют российское оружие", - высказал мнение Романенко.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге есть тоже конструкторское бюро, которое выпускает беспилотники типа "Орлан". "Вмешаться в его технологический процесс было бы неплохо", - добавил Романенко.

"Стоит ли игра свеч? Бить по Москве? Зная, что 9 из 10 дронов наверняка будут сбиты. Или может запустить больше дронов по Ижевску или Елабуге, где производят "Шахеды"? Или по предприятиям, которые производят комплектующие к большинству образцов российского оружия", - задался вопросом Романенко.

Трамп и оружие для Украины

14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сказал, что передача Украине систем Patriot может состояться очень скоро. В частности, одна из стран, название которой он не уточнил, имеет 17 систем Patriot, и такие системы уже готовятся к отправке в Украину.

По данным издания The Washington Post, Трамп рассматривал возможность отправки в Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что "Томагавки" пока исключены из списка поставок.

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