'То, что несет взрывчатку': как украинский развлекательный стартап покорил рынок оружия

История этой компании-разработчика показывает, как война изменила украинские технологии.

Украинский предприниматель Ярослав Ажнюк, который когда-то создал гаджет для развлечения домашних животных, сегодня стоит за разработкой боевых беспилотников с элементами искусственного интеллекта. Его история стала символом масштабной трансформации украинской технологической отрасли на фоне войны, пишет The New York Times.

Сначала команда Ажнюка разработала устройство Petcube – камеру с лазерной указкой, с помощью которой можно дистанционно играть с кошками и собаками. Гаджет, в котором использовались те же базовые компоненты, что и в современных дронах – камеры, дистанционное управление и распознавание изображений – быстро стал популярным и продается в десятках стран.

Однако после начала полномасштабной войны фокус изменился. Команда предпринимателя создала две новые компании – Odd Systems и The Fourth Law – и приступила к разработке FPV-дронов для фронта.

От развлечений к войне

Их беспилотники оснащены системами распознавания целей на базе искусственного интеллекта. Если раньше технология распознавала домашних животных, то теперь она способна идентифицировать военную технику, артиллерию или солдат. После обнаружения цели оператор активирует режим автопилота – и дрон самостоятельно преодолевает последний участок до удара, что делает его устойчивым к радиоэлектронным помехам.

Отдельное направление – дроны-перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками типа Shahed, которые активно использует Россия. Один из таких аппаратов – скоростной дрон, который сам находит цель и взрывается рядом с ней.

Разработки компании уже применяются на фронте, а также тестируются полностью автономные модели, способные выполнять миссии по заранее заданным маршрутам. В то же время такие технологии вызывают беспокойство у международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, которые выступают против использования ИИ для автономных ударов без полного контроля человека.

Несмотря на это, Ажнюк убежден, что такие решения необходимы в условиях современной войны. По его словам, около 90% дронов не достигают цели из-за подавления сигнала или потери связи, и именно автоматизация должна решить эту проблему.

Технологии изменились

История его компаний – лишь часть более широкого тренда. По данным государственной инициативы Brave1, в Украине уже работает более 2000 оборонных стартапов, а иностранные инвестиции в сектор стремительно растут.

До войны украинская ИТ-индустрия была известна такими продуктами, как Grammarly и Ring. Сегодня же она все больше становится источником инноваций для поля боя.

Сам Ажнюк объясняет свою мотивацию просто: после начала вторжения он оставил бизнес в сфере потребительской электроники, чтобы работать на оборону страны.

"Мы делали технику, которая раздавала лакомства животным, а теперь – то, что доставляет взрывчатку оккупантам", – говорит он.

Дроны на войне – последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 месяца подряд наши дроны уничтожают больше оккупантов, чем враг рекрутирует. Так, в марте, по сравнению с февралем, на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных нашими подразделениями беспилотных систем.

По данным ISW, Силы обороны Украины достигли преимущества над российскими войсками на поле боя в использовании беспилотников, что способствует остановке российского продвижения. И это признают не только российские пропагандисты, но и, по неподтвержденным сообщениям, даже в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: