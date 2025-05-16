Менее половины граждан выразили даже теоретическую готовность брать оружие в руки, если начнется война.

Словакия оказалась худшей страной в Центральной и Восточной Европе по показателю готовности населения с оружием в руках защищать свое государство. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные независимого опроса, проведенного аналитическим центром Globsec.

Так, только 49% словацких респондентов заявили, что возьмут в руки оружие, чтобы дать отпор иностранным захватчикам. Это ужасно мало по сравнению с соседними странами. Например, в Чехии готовы взять в руки оружие 81% граждан, в Польше - 84%.

Несмотря на откровенно пророссийскую позицию действующего правительства страны, большинство словаков остаются преданными членству в ЕС - 75% "за". Это даже больше, чем в Чехии, где сторонников единой Европы только 72%.

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На вопрос о внешних угрозах половина респондентов считают, что Россия представляет угрозу для Словакии. Кроме того, 33% опрошенных думают, что Китай тоже является угрозой.

Политика Словакии: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Словакии намерено протолкнуть через парламент закон об иностранных агентах, скопированный с российского закона. Это может стать инструментом борьбы с инакомыслием в Словакии.

Также мы рассказывали, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 мая разозлил руководство Европейского союза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала заявила, что словацкий политик "стоит на неправильной стороне истории".

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