Узнайте, что за торжества отмечаются сегодня и как отметить этот день.

Дата 16 мая примечательна несколькими международными торжествами и необычными украинскими обычаями. А по приметам дня можно определить, каким будет лето. Подробнее о том, что за праздник сегодня наступает и чего нельзя делать, читайте в нашем материале.

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Какой сегодня праздник церковный

Новоюлианский календарь, на который ПЦУ перешла в 2023 году, устанавливает праздник сегодня днем чествования преподобного Феодора Освященного.

Если вы считаете более правильным старый стиль, то вам может быть интересно, какой сегодня церковный праздник наступает по юлианскому календарю. Православные вспоминают преподобного Феодосия Печерского и мучеников Тимофея и Мавру.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцам стоит отдать дань уважения нашим знаменитым землякам, которые родились в эту дату. Это историк Николай Костомаров, этнограф Николай Колцуняк, художник Николай Грох, музыкант и победитель "Евровидения" Олег Псюк, воин ВСУ и Герой Украины Иван Павлишин.

Если говорить об официальных торжествах, то праздников сегодня в Украине нет. Мы можем присоединиться к празднованию международных событий.

Какой сегодня праздник в мире

Среди известных мировых деятелей есть немало именинников этой даты. 16 мая родились математик и философ Мария Аньези, театральный актер Генри Фонда, поэтесса Адриенн Рич, киноактеры Пирс Броснан, Дебра Вингер и Меган Фокс, певица Джанет Джексон.

В мире этот день ассоциируется с несколькими торжествами. Вот какой праздник 16 мая наступает в других странах:

в США - День барбекю и День пиццы;

в Малайзии - День учителя;

во Франции - Праздник хлеба;

в Коста-Рике - День микробиолога;

в Польше - День пограничника;

в Дании - День молитвы.

Некоторые события отмечают на всемирном уровне. Научное сообщество празднует Международный день света, цель которого - подчеркнуть важность научного прогресса и влияния света на здоровье. А ООН установила 16 мая День мирного сосуществования, призывающий все народы жить в мире и терпимости.

Какой сегодня праздник в народе

По давним приметам сегодняшний день носит название Федор Житник. Наши предки говорили, что 16 мая - праздник хлеборобов. Если посеять рожь, пшеницу, кукурузу или ячмень, то будет хороший урожай зерна.

В целом сегодняшний день считается одним из самых несчастливых в году. Важные дела и начинания обречены на провал, поэтому люди старались провести день спокойно.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Под большим запретом 16 мая ссоры, конфликты, ругань, месть и зависть. Не стоит переезжать, устраиваться на работу, заключать важные сделки и покупать дорогие вещи - такие ответственные дела могут провалиться.

Наши предки веками наблюдали за погодой и составили такие приметы об этом дне:

если дуб уже выпустил листья, то лето будет сухим;

зацвели розы - к раннему лету;

в реках распустились водяные лилии - заморозков больше не будет;

если прогремел гром, то будет хороший урожай овощей.

А синоптики считают, что погода 16 мая в Украине будет пасмурной и дождливой в западных областях, но в восточных немного потеплеет.

У кого День ангела сегодня

По современному стилю церковь вспоминает святых с именами Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр и Федор, а их тезки празднуют именины.

Если вы придерживаетесь старого стиля, то стоит отметить сегодня праздник именин Николая, Павла, Петра, Тимофея, Ульяны и Юлианы.

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