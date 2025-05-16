В частности, стоит избегать слов вроде "Я уволился, потому что моя предыдущая компания была токсичной".

Собеседование – это то, через что на определенном этапе жизни проходит каждый. Этот процесс часто сопровождается стрессом и переживаниями

Рекрутер Меган Сноуболл, которая работала с клиентами в различных отраслях, поделилась несколькими важными советами относительно того, о каких вещах говорить не стоит. Избегая определенных фраз, слов и тем, вы покажете себя с лучшей стороны, продемонстрируете внимательность и профессионализм, пишет Parade.

Специалистка не только рассказала, какие вещи не стоит говорить во время собеседования, но и привела примеры того, что можно сказать взамен.

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1. "Я думаю, что мое резюме говорит само за себя".

На самом деле одного лишь резюме недостаточно для того, чтобы рассказать свою полную историю во время собеседования.

"Цель собеседования – получить дополнительную информацию, чтобы определить лучшего кандидата на должность. Ваше резюме – это как превью обратной стороны книги, и вы должны дать больше контекста, чем просто основной контекст. Оно также показывает, как вы можете представить то, что было важным для вас в этой роли", – объясняет Сноуболл.

Вместо этого специалистка предлагает использовать фразы вроде "Я хотел бы подчеркнуть свой опыт работы в...". Затем укажите на конкретный пункт вашего резюме и расскажите историю или пример.

2. "Я уволился, потому что моя предыдущая компания была токсичной".

Даже если это действительно стало причиной вашего увольнения с предыдущего места работы, упоминать об этом на собеседовании точно не стоит. У вас не так много времени, чтобы зарекомендовать себя, поэтому не стоит тратить его на негативный опыт в другой компании. У рекрутера не будет времени для того, чтобы понять, что происходило, а это дает место для предположений.

Лучше сказать что-то вроде: "Я процветаю в команде, которая работает (...)". Расскажите о том, как выглядит для вас успешная или процветающая рабочая среда.

"Вы также можете рассказать о том, что для вас важнее всего в следующей компании, в которой вы будете работать, когда речь идет о культуре, возможностях или общении", – добавляет Сноуболл.

3. "У меня нет опыта использования этого приложения или программного обеспечения".

Даже если вы не знакомы с определенным инструментом, о котором вас спрашивают во время собеседования, не стоит преуменьшать те навыки, которыми вы обладаете.

"Иногда опыт работы с программным обеспечением или инструментами компании имеет большое значение при устройстве на работу, поэтому ответ таким образом не создает надлежащего контекста для навыков и опыта, которые вы имеете, и о которых не стоит говорить во время собеседования", – говорит рекрутерка.

Вместо того, чтобы просто сказать, что вы не использовали что-то раньше, лучше ответить так: "Хотя я не имею непосредственного опыта работы с этим программным обеспечением, на предыдущей должности я выполняла эту задачу, используя это (название) программное обеспечение...".

4. "Я хотел бы сделать шаг назад..."

Хотя этой фразой вы хотите показать, что понимаете название или уровень должности, на которую претендуете, говоря это вы можете произвести неправильное впечатление на собеседника.

"Говоря это, вы уже говорите интервьюеру, что роль, на которую вы претендуете, не будет такой же интересной или полноценной в долгосрочной перспективе. Попробуйте сказать что-то вроде: "Эта роль для меня интересна, потому что...", поскольку это утверждение сосредотачивает внимание на том, почему эта роль станет для вас отличной возможностью", – пояснила Сноуболл.

5. "Можете ли вы рассказать мне больше о компании?"

На первый взгляд, это может показаться вполне нормальным вопросом на собеседовании, однако на самом деле его лучше избегать. Она советует узнать о компании заранее, и при необходимости задавать более конкретные вопросы.

"Лучше сказать что-то вроде: "Готовясь к нашему разговору, я больше узнал о (компании) и был заинтересован в (следующем). Каков ваш опыт работы с (заполните пробел)?" Это показывает интервьюеру, что вы потратили время, чтобы узнать больше о миссии компании, ее продуктах и тому подобное. Это также даст вам возможность получить конкретное представление о том, что вас беспокоит в культуре компании, или понять, как это могло бы вам подойти", – добавила рекрутер.

6. "Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться".

Именно вы хотите получить должность, а не интервьюер, поэтому эксперт не рекомендует говорить такую фразу при завершении собеседования. Зато Сноуболл советует воспользоваться возможностью, чтобы в сжатой форме напомнить, почему именно вы прекрасно подойдете на эту должность.

О чем лучше соврать на собеседовании

Когда кто-то ищет новую работу, врать в резюме – это табу. Не стоит также преувеличивать квалификацию и искажать свои ожидания от должности.

Однако есть кое-что, о чем действительно лучше соврать во время собеседования, рассказал эксперт по трудоустройству и основатель сайта PracticeAptitudeTests.com Гай Торнтон. Одна из таких вещей – перерывы в работе, ведь некоторые компании до сих пор относятся к этому негативно. Можете сказать, что вы работали на фрилансе, проходили профессиональные курсы и тому подобное.

Также эксперт советует соврать, если вы ищете работу только на короткий промежуток времени.

"Если вы рассматриваете вакансию как временное решение или способ финансировать другие планы – это нормально. Но это не то, что стоит говорить работодателю на собеседовании", – добавил Торнтон.

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