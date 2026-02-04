Эксперт объяснил, почему Трампу было бы даже выгодно дать Украине 'Томагавки'

Благодаря таким средствам вооружения Украина может значительно уменьшить российские возможности по экспорту нефти.

Украина нуждается в дальнобойном вооружении типа крылатых ракет "Томагавк", чтобы уменьшить российские возможности пополнять бюджет войны за счет продажи и транспортировки нефти из Балтийского и Черного морей. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко сказал в эфире Радио NV.

В частности, он проанализировал перспективу получения Украиной ракет Tomahawk, учитывая призыв сенатора Линдси Грэма предоставить ВСУ эти ракеты.

"С военной точки зрения уже понятно, что это может быть не совсем классический "Томагавк". Это модернизация и ракета "Тайфун". В принципе она похожа на "Томагавк". Единственное – что она запускается с наземных пусковых установок", – отметил Мусиенко.

Видео дня

По его словам, 90% случаев запуска ракеты "Томагавк" - это запуск с кораблей Военно-морского флота США.

"Есть модернизация ракет "Тайфун", которые способны преодолевать расстояние 1400-1500 км дальности. Это довольно дальнобойное оружие, которое существенно усилило бы наши возможности", - сказал Мусиенко.

В то же время он обратил внимание, что с политической точки зрения, окончательное решение о передаче Украине такого вооружения остается за президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом:

"И он должен предоставить и санкционировать поставку такого оружия. Нам оно нужно, потому что это бы нас усилило".

Аналитик считает, что в этом вопросе интересы Украины и США сходятся, потому что Соединенные Штаты сейчас заинтересованы в доминировании на мировом рынке нефти везде, где это только возможно. Поэтому по этой логике, говорит эксперт, следует говорить о возможностях для больших экспортных ограничений для российской нефти. В частности, лишить Россию возможности продавать нефть можно, нанеся удары.

"Для этого нужно поражать объекты, которые непосредственно отвечают за экспорт нефти и которые расположены в морских портах. Самых крупных из них четыре, через которые проходит около двух третей российской нефти. Два расположены в Балтийском море – Усть-Луга и Приморск, и два расположены в Черном море – Новороссийск и Туапсе", – подчеркнул Мусиенко.

Он напомнил, что Силы обороны Украины уже поражали эти объекты в Черном море. По его убеждению, при наличии определенных возможностей, соответствующие объекты можно было бы поражать и в Балтийском море:

"Это бы существенно ограничило возможности России по транспортировке нефти, серьезно увеличило бы экономическую нагрузку. Россия сейчас ищет еще как минимум 16 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит в бюджете, который им нужно тратить на войну. И соответственно, "Томагавки" нам бы в этом помогли. Нам нужно 100 таких ракет, которые бы очень многое изменили. И мы бы вызвали тяжелые последствия для россиян".

"Томагавки" для Украины

Как сообщал УНИАН, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм снова призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк". По его убеждению, давление, которое оказывается на РФ сейчас, не срабатывает в той степени, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

По сообщениям СМИ, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс недавно встретился лицом к лицу с министром войны США Питом Хегсетом и якобы провел всестороннюю дискуссию о войне. Райс считает, что настал момент для предоставления Украине ракет "Томагавк". Он напомнил, что уже существуют наземные пусковые установки, способные запускать эти ракеты, которые называются "Тайфунами". По словам Райса, он прямо попросил Хегсета предоставить Украине "Томагавки" – пусть даже "небольшое, неразглашаемое количество".

Вас также могут заинтересовать новости: