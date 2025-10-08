Он считает, что Украине придется согласовывать с США свои цели для дальних ударов, в случае передачи Tomahawk.

США до сих пор еще ни разу не экспортировали Tomahawk, передача их Украине будет очень символическим действием, заявил эксперт по авиации Константин Криволап.

Об этом он сказал в эфире Киев24, отвечая на вопрос, насколько реально Украине получить эти ракеты от США.

"Во-первых, это одно из символических таких действий, которые может осуществить администрация президента США. Потому что когда был 2022 год, началась горячая фаза, мы просили 4 вещи - закрыть воздушное пространство, предоставить Tomahawk, комплексы Patriot, самолеты F-16. Patriot и F-16 мы получили, сейчас идут переговоры о закрытии воздушного пространства Украины - западные области или больше, и идут существенные разговоры о Tomahawk", - отметил Криволап.

По его словам, следует также учитывать, что США до сих пор еще ни разу не экспортировали Tomahawk.

"Есть корабль Великобритании, который оснащен Томагавками, и есть австралийская подводная лодка, которая также оснащена Томагавками. Но это все. Все остальное использовалось американцами", - прокомментировал эксперт.

Поэтому, как отметил Криволап, получение Tomahawk - "это очень серьезное, очень символическое действие" со стороны американцев.

"И надо понимать, что Трамп будет до последнего пытаться затянуть этот процесс. Он будет делать маленькие-маленькие шаги в этом направлении, пытаясь таким образом как-то повлиять на Путина", - добавил Криволап.

Он также подчеркнул, что в вопросе о Tomahawk важным является и вопрос получения от США разведданных.

"Эти разведданные надо получить не только для того, чтобы запускать SCALP или Storm Shadow, а они очень нужны для того, чтобы запускать Tomahawk. Мы не сможем запускать Tomahawk просто имея пусковую установку. Нам надо, чтобы были серьезные данные - это и разведданные, и данные по наведению, локации и так далее от американцев. Без этого мы не сможем ничего сделать", - пояснил эксперт.

Относительно того, насколько долгим может быть процесс передачи Tomahawk, если президент США примет таки решение передать Украине это оружие, Криволап отметил, что не видел еще ни одной передачи от американцев, которая была бы быстрее 4 месяцев-полугода.

"Но я и не буду исключать ситуацию, что пусковые установки у нас уже стоят. И ракеты Tomahawk или на границе, или в Украине. Потому что и такие ситуации бывали", - вдогонку заметил он.

Криволап уверен, что цели для этих ракет нам надо будет согласовывать с американцами.

"Абсолютно точно будем согласовывать. Потому что Трамп неоднократно намекает: я хочу знать зачем им это надо, хочу знать не будет ли здесь эскалации и т.д. Поэтому есть перечень целей, которые бы мы хотели поразить. А есть перечень целей, который согласится давать Трамп. И это разные расстояния, разные системы", - сказал Криволап.

Он добавил, что слышал предположение, что Трамп вообще имел в виду не Tomahawk, а ракеты ATACMS, но назвал их Tomahawk.

По мнению Криволапа, Трампу сейчас выгодно предоставить Украине Tomahawk.

"Потому что это будет сдерживать наши возможности по использованию "Нептунов" всех видов и "Фламинго". Трамп сможет нас сдерживать, то есть: дам Tomahawk, если вы будете согласовывать со мной цели, которые будете уничтожать своими ракетами; не буду давать, если будете абсолютно независимы", - пояснил он.

Tomahawk для Украины

Как сообщал УНИАН, в Украине ожидают решения США о предоставлении ракет большой дальности Tomahawk, преодолевающих путь к цели на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих различные боеголовки (в том числе ядерные) и возможность запуска с различных платформ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk. По словам Вэнса, Трамп будет принимать решение по этому вопросу, опираясь на интересы США.

И недавно Трамп заявил, что близок к принятию решения о поставках ракет Tomahawk Украине. При этом отметил, что сначала хочет знать, как Киев намерен их использовать.

