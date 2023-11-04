Верифицированные данные свидетельствуют о том, что в ноябре ВСУ уничтожили 16-ю и 17-ю ТОС-1А "Солнцепек".

Вооруженные силы Украины активно уничтожают российские тяжелые огнеметные системы. За 1 и 4 ноября были верифицированы ликвидации двух ТОС-1А "Солнцепек", сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Массовая аннигиляция российских ТОС-1А "Солнцепек" в разгаре. Октябрьская жара с первых же дней передает эстафету ноябрьской жаровне!" - отметил он.

По словам эксперта, верифицированные данные свидетельствуют о том, что в ноябре ВСУ уничтожили 16-ю и 17-ю ТОС-1А "Солнцепек" по счету, а общие данные - 22-ю и 23-ю.

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"Также отмечу, что с июня уничтожено 14 тяжелых огнеметных систем. В октябре было уничтожено 6 ТОС-1А "Солнцепек"! Переплюнет ли октябрьскую жару ноябрьская жаровня? Если есть достаточно этих систем у российских оккупационных войск на линии боевого столкновения, то, думаю, вполне возможно. Охота за "ТОСками" продолжается!" - добавил Коваленко.

Потери России в Украине - актуальное

Как сообщал Коваленко, с начала наступления Сил обороны Украины, то есть за пять месяцев, ВСУ уничтожили более 93 тысяч человек личного состава российских оккупационных войск, а также более 1 400 танков и более 2 350 ББМ.

Как сообщалось ранее, общие потери России в Украине предварительно составляют уже около 304,1 тысячи человек личного состава.

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