Строительство завода Rheinmetall по производству снарядов в Украине снова отложили: названы причины

Несмотря на контракт 2024 года и опыт быстрого запуска аналогичных заводов в ЕС, украинское предприятие может заработать не ранее 2027 года.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до сих пор не начал строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Украине, несмотря на контракт, заключенный еще летом 2024 года. Компания назвала новые факторы, которые тормозят запуск проекта.

Как пишет Defense Express, еще в июле 2024 года Rheinmetall сообщил о подписании соглашения с правительством Украины о строительстве завода, который должен был выйти на производство через 24 месяца, то есть летом 2026 года. Однако по состоянию на август 2026 года строительные работы так и не начались.

Сначала, в августе 2025 года, в компании объясняли задержку украинской бюрократией. Позже, в ноябре, Rheinmetall сообщил, что украинская сторона решила изменить местоположение предприятия, заверив, что после этого процесс пойдет быстро и завод можно будет построить за 12 месяцев.

Впрочем, как заявил в интервью "Укринформу" генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, хотя место для завода уже определено, пока все еще необходимо "прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы". По его словам, компания готова начать строительство как можно быстрее, как только эти вопросы будут решены.

При этом Rheinmetall имеет подтвержденный опыт быстрого запуска аналогичных производств. Так, завод боеприпасов в Унтерлюсе (Германия) был построен за 15 месяцев, а предприятие по производству 30-мм снарядов в Венгрии – примерно за полтора года.

В Украине же с момента заключения контракта прошло более 2,5 лет, но практического прогресса до сих пор не зафиксировано. Даже если строительство начнется в ближайшее время и будут соблюдены заявленные 12 месяцев, реальный старт производства возможен не ранее 2027 года.

Это означает, что аналогичный завод Rheinmetall в Литве, строительство которого стартовало в ноябре 2024 года, заработает раньше – по плану, летом 2026 года.

"В конце концов, такой опыт работы с украинским правительством для Rheinmetall вряд ли можно назвать положительным. И стоит напомнить, что немецкий оборонный гигант имеет планы на четыре завода в Украине, из которых пока работает только один – по ремонту и дальнейшему производству бронетехники, в частности БМП Lynx", – подытожило издание.

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут производить системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.

В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу. Он также пообещал выпустить первую "украинскую" БМП Lynx уже до конца года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что второй завод Rheinmetall запустят в Украине уже "в ближайшее время".

