Европейские военные проявляют все больше интереса к технологии, которая превращает стандартные служебные винтовки в средства уничтожения дронов. Об этом рассказал представитель производителя огнестрельного оружия Israel Weapon Industries для Business Insider.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по крайней мере 10 европейских стран купили или проявили интерес к системе Arbel, которая предназначена для оптимизации оружия для сбивания дронов.

В частности глава европейского отделения компании по имени Семион рассказал, что система Arbel уже используется неизвестным количеством военных по всему миру.

Он отметил, что учитывая текущие тенденции, к следующему году он ожидает, что 40-50% европейских стран или уже приобретут систему Arbel, или будут близки к этому.

Что известно об Arbel

В BI добавляют, что Arbel - это миниатюрная компьютеризированная система, которую можно интегрировать в легкие пулеметы или штурмовые винтовки, благодаря чему солдат может точнее стрелять на поле боя в ситуациях, которые требуют быстрой реакции, или против движущихся целей, таких как небольшие дроны.

"После активации система позволяет солдату удерживать курок, а Arbel автоматически выпускает пули в моменты, когда они с наибольшей вероятностью попадут в цель. Она может сбивать дроны на расстоянии около 450 метров днем и 200 метров ночью", - подчеркивают в материале.

Также датчики системы изучают поведение стрелка - движение оружия, стабильность и давление на спусковой крючок. Удерживая его, солдат должен только держать дрон в поле зрения, тогда как Arbel самостоятельно определяет, когда именно стоит выстрелить.

Отмечается, что Arbel работает от батареи, которая добавляет около 400 г к весу оружия. По словам Семиона, система является недорогой, однако отказался назвать ее точную цену.

"Ранние версии Arbel уже несколько лет присутствуют на рынке, но только недавно - после того, как Россия начала полномасштабное вторжение и использование дронов на поле боя резко возросло - система стала рассматриваться как действенное решение для борьбы с дронами", - напомнили в Business Insider.

Поэтому страны Европы понимают растущую угрозу беспилотников, из-за чего спрос на решения для борьбы с ними растет.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине практикуют уникальный способ доставки дронов на фронт. Отмечается, что теперь украинская армия все чаще отказывается от хранения дронов на складах. Вместо этого беспилотники доставляют военным сразу на поле боя.

"Складов больше нет. Военные части могут заказывать дроны или наземных роботов на веб-сайте под названием blockchain defense. Он похож на Amazon. Они просто заказывают напрямую у производителя, и доставка осуществляется непосредственно от производителя до воинской части на поле боя", - пояснила глава волонтерской группы Dignitas Ukraine Люба Шипович.

Также стало известно, что РФ использует для ударов "Шахеды" с ракетами класса "воздух-воздух" R-60. По словам эксперта, такие дроны больше угрожают не наземным целям, а украинским военным, которые охотятся за различными БпЛА врага.

"Ракета может добавлять проблем самолетам старого изготовления. Для F-16 проблем практически нет, потому что у них есть система отслеживания пуска и полета ракет и они могут эффективно отклоняться от действия этой ракеты. Все средства, которые у нас летают, должны быть оборудованы тепловыми ловушками, тогда ты отклоняешься от траектории полета ракеты, а тепловые ловушки на себя забирают эту ракету, имитируя полет самолета", - подчеркнул основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик.

