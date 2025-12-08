По мнению специалиста, ракета может добавлять проблем самолетам старого изготовления.

Российские "Шахеды" с ракетой класса "воздух-воздух" R-60 угрожают не наземным целям, а украинским военным, которые охотятся за различными дронами врага. Об этом рассказал основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик в эфире "Украинского радио".

"Эта ракета была разработана еще во времена Советского Союза. В разработке и оснащении этой ракеты участвовали украинские еще тогда предприятия: нежинский завод "Прогресс", "Арсенал". Мой товарищ, который был руководителем одного из оборонных предприятий Укроборонпрома, немного больше рассказал, что эта ракета не простая, серьезно проектировалась с советских времен и там достаточно сложная головка наведения по визуалу. И она до сих пор может быть актуальной, просто не так активно использовалась. Россияне нашли ей применение", - отметил эксперт.

По словам Боровика, ракета может лететь примерно на 10 километров, вес ее составляет 43 кг, а сама пусковая установка, электроника и прочее составляет 50 кг. Поэтому вес этой ракеты совпадает с весом той боевой части боеголовки, которая может нести "Шахед" - около 50-60 кг.

"И поэтому они заменили эту боеголовку на ракету. Ракета может добавлять проблем самолетам старого изготовления. Для F-16 проблем практически нет, потому что у них есть система отслеживания пуска и полета ракет и они могут эффективно отклоняться от действия этой ракеты. Все средства, которые у нас летают, должны быть оборудованы тепловыми ловушками, тогда ты отклоняешься от траектории полета ракеты, а тепловые ловушки на себя забирают эту ракету, имитируя полет самолета. И это может быть проблемой для самолетов старого типа, а также для вертолетов", - предупредил основатель "Первого контракта".

Он отметил, что для противодействия нужно детектировать "Шахэды", которые могут находиться в хвосте украинских вертолетов или самолетов, а также оперативно передавать эту информацию пилотам.

"Это могут быть радарные системы, системы детекции различных компаний. Нужно, чтобы оперативная информация была предоставлена пилотам, которые управляют нашими транспортными средствами, которые участвуют в обезвреживании, просто патрулировании территории или в обезвреживании "шахедов" и ударных мощностей противника. Не думаю, что очень много таких ракет R-60 имеет Россия, но определенный объем есть. Могут десятки тысяч находиться в России. У нас, видимо, тоже есть, не думаю, что очень много", - подчеркнул Боровик.

Угроза "Шахедов" - последние новости

Ранее производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о совершенствовании Россией "Шахедов". По его словам, в начале войны эти дроны не способны были совершать вылеты в непогоду, тогда как сейчас они используют туман для маскировки.

"Враг активно развивает возможности межсвязи, которые помогают ему коммуницировать между "Шахедами". И такое количество "Шахедов" в воздушном пространстве, можно понять, как формируются каналы связи и как они могут растягиваться даже до запада Украины", - отметил Храпчинский.

В то же время аналитик открытых данных, который действует под псевдонимом Cyrus, посчитал, сколько "Шахедов" прорываются сквозь ПВО. Он сообщил, что коэффициент перехвата то растет, то уменьшается из-за технологического прогресса и тактики запуска "Шахедов".

