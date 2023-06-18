Партнеры говорят не только об истребителях F-16.

Украинские пилоты готовятся учиться на американских истребителях F-16, но эти самолеты устаревшие – им 20-30 лет. Однако когда доходит до обсуждения того, что может получить Украина, страны-партнеры называют не только их.

Как отметил авиационный эксперт Валерий Романенко в прямом эфире телеканала FREEДОМ, первым этапом перспективного плана развития украинской боевой авиации, по его мнению, должно быть предоставление нашей стране усовершенствованных моделей истребителей F-16.

"Сейчас в Соединенных Штатах построен новый завод, который только начал выпускать F-16 Block 70/72 (Viper). Эти самолеты уже имеют активные фазированные решетки, новые радары, дальнобойные ракеты. Я думаю, что первая позиция перспективного плана – это усовершенствованные F-16", – объяснил Романенко.

В то же время, по его словам, партнеры Украины озвучивают уже и другие предложения. По мнению эксперта, все хотят испытать собственные самолеты в условиях боевых действий.

"Австралия уже предложила F-18. Швеция предложила ознакомительное обучение на Gripen. И в Германии министр обороны уже что-то говорил о Eurofighter. То есть в "сафари" на российские истребители хотят принять участие все. Даже те, кто раньше никогда не воевал на своих типах самолетов", – резюмировал Романенко.

Авиация для Украины: последние новости

Издание Bloomberg пишет, что Украина получит от партнеров старые истребители F-16. Их обслуживание может стоить сотни миллионов долларов в год.

В то же время Дания готова поддержать передачу Украине истребителей F-16, но для этого должно быть выполнено условие. Это может произойти только при поддержке США как страны-производителя этих самолетов.

Кроме того, Швеция одобрила обучение пилотов ВСУ на истребителях JAS 39 Gripen. Отмечается, что об ознакомительной подготовке пилотов и соответствующего персонала просили в ВСУ.

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