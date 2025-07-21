Бендетт предположил, что ситуация может измениться, если обе стороны будут использовать больше БПЛА с оптоволоконным управлением.

Россия имеет промышленный потенциал, чтобы производить больше FPV-беспилотников. У нее есть очень большие волонтерские усилия, которые собирают и доставляют различные типы тактических дронов на фронт.

Обо всем этом в интервью Радио Свобода сказал советник вашингтонского Центра военно-морского анализа, специалист по российским беспилотным системам Сэм Бендетт.

Он отметил, что РФ имеет много оборонных предприятий, которые также собирают и поставляют эти беспилотники. Но, как отметил Бендетт, в РФ жалуются, что именно украинские военные имеют преимущество.

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Аналитик привел данные, что сейчас Украина может выпускать около 200 тыс. тактических беспилотников ежемесячно. Россия способна поставлять примерно от 120 до 140 тыс. тактических дронов ежемесячно.

"Так что это большие цифры. Но, конечно, не все эти беспилотники достигают целей. Не все из них имеют достаточное качество, чтобы работать по назначению. Много ошибок операторов. Существует много контрмер. И поэтому очень большое количество БПЛА, которое часто упоминается в официальных источниках, в итоге сводится к гораздо меньшему количеству тактических дронов, способных достичь своих целей", - отметил аналитик.

Бендетт предположил, что ситуация может измениться, если обе стороны будут использовать больше БПЛА с оптоволоконным управлением, которые не поддаются радиоэлектронной борьбе и средствам глушения, ухудшающим работу радиоуправляемых беспилотников.

"Но сейчас БПЛА, которые летают на оптоволокне, составляют очень малый процент от общего количества беспилотников, используемых обеими сторонами", - констатировал аналитик.

Ситуация с дронами на войне

На юге антидронные сетки натягивают прямо над дорогами, поскольку оккупанты атакуют беспилотниками практически все, что попадает в зону досягаемости fpv-дронов.

Военные рассказали, что российская армия наносит удары по логистике ВСУ, чтобы отрезать их от тыла - для защиты военные накрывают антидроновими сетками десятки километров улиц и дорог, создаются своеобразные "тоннели".

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