В понедельник, 21 июля, в Украине станет гораздо теплее. Температура повысится по всей стране, особенно это будет заметно на западе страны, где в последние дни было прохладно. На крайний восток даже вернется сильная жара до +35°. Дожди и грозы продолжатся, только на юге и востоке их вероятность будет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
- В Тернополе 21 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.
- В Виннице сегодня будет +17°...+27°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+25°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°, гроза.
- В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность, возможен легки дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+31°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
21 июля - какой сегодня праздник, приметы
21 июля - великомученика Прокопа. Если черники в лесу спелые - то будет богатый урожай ржи.