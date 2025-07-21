Станция Лукьяновская закрыта на вход и выход.

В Киеве в результате ночной массированной атаки России и падения обломков повреждена станция метро, движение по красной ветке частично ограничено, перекрыты некоторые улицы.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", там усилили режим проветривания.

Позже в Киевской горгосадминистрации сообщили, что движение на "красной" линии метро временно ограничено и организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".

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Впоследствии стало известно, что движение поездов на "красной" ветке частично восстановлено, они курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". То есть на левом берегу метро пока не работает.

Пересадочные узлы "Театральная" - "Золотые ворота" и "Крещатик" - "Майдан Независимости" работают в обычном режиме, отметили в КГГА.

Впоследствии в КГГА сообщили. что станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки

Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

Кроме того, в Патрульной полиции сообщили о частичном перекрытии некоторых улиц.

В частности, движение транспорта перекрыто:

по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);

по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);

по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Также изменено движение отдельных маршрутов общественного транспорта

автобус № 14 - от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;

автобус № 119 - от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;

автобус № 112 - от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Контрактовая площадь";

троллейбус № 16 - от ул. Мечты до ул. Белорусской;

троллейбус № 31 - ул. Милославская - ул. Белорусская;

троллейбусы №№ 19, 35 - ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее - по собственному маршруту;

троллейбусы №№ 18, 28 - до ст. м. "Почайна";

троллейбусы № 6, 33 - через зал. ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи";

трамвай № 22 - до ст. м. "Бориспольская";

автобусы №№ 51, 63 - до ул. Привокзальной;

автобус № 50тр - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".

Россияне ночью массированно атаковали Киев Шахедами, во многих районах есть повреждения и пожары. В частности, было попадание в многоэтажку и детский сад.

Известно об одном погибшем и пострадавших.

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