В Тернопольской области остались руины Кременецкого замка, который много веков назад не смогли захватить золотоординцы.

В городе Кременец Тернопольской области есть замок, который, по мнению историков, был сооружен в XIII веке. Кременецкий замок находится на Замковой горе.

Эту же гору еще называют гора Бона – такое название она получила из-за того, что в XVI веке Кременцем и соответственно замком владела вторая жена польского короля Сигизмунда I Старого Бона Сфорца (была дочерью миланского герцога).

В центре внимания Кременец: интересные места города

Возвышение – часть Кременецких гор, оно имеет форму вулканического конуса, а его высота составляет почти 400 метров над уровнем моря.

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В статье историка Петра Гуцала указано, что Галицко-Волынская летопись под датой 1227 год содержит упоминание о кременецком укреплении. В летописи говорится, что сооружение не смогло захватить угорское войско под руководством короля Андраша II. Позже замок не удалось покорить золотоордынским воеводам, которые напали на Киевскую Русь, и он оказался одним из трех уцелевших во время навалы.

В 1259 году на Волынь напал монгольский полководец Бурундай, и он заставил волынского князя Василька Романовича разрушить фортификационные сооружения.

На протяжении XIV – XV веков за галицко-волынские земли шли войны между Польским королевством и Великим княжеством Литовским, и Кременец оказывался под контролем разных сторон.

Важный вклад в то, чтобы Кременецкий замок стал мощным оборонным сооружением, сделал волынский князь Любарт, который с перерывами в XIV веке контролировал город и смог на горе построить муры с каменя-песковика. В XIII веке возвышение было укреплено только земляным валом, обнесенным частоколом.

Расцветом замка можно считать период, когда им владела Бона Сфорца (1535 – 1556 годы). Во время ее правления гора Кременец "обросла" новыми фортификациями. В 1545-м на возвышении стоял каменный замок, который имел три башни, казармы, дворец, церковь святого архистратига Михаила, десятки хранилищ, а также два моста на цепях.

У башен замка были такие названия:

"Над новым домом".

"Черлена".

"Над воротами".

Существуют легенды о Сфорце, которые касаются Кременецкого замка. При этом примечательно, что идут споры насчет того, была ли Сфорца в Кременце – одни утверждают, что королева никогда там не появлялась, а другие – что ей город понравился, и поэтому она там часто отдыхала.

Чужестранка управляла Кременцем через старост. Историки отмечают, что она ввела для людей непосильные натуральные и денежные налоги. В 1648 году Кременецкий замок взяли в осаду казаки во главе с Максимом Кривоносом, которого поддержали местные повстанцы. Казаки и повстанцы смогли захватить сооружение, и в том же году оно было уничтожено.

Сейчас в Тернопольской области остались только руины когда-то мощного оборонного сооружения.

Что таит Кременецкий замок – легенды

Одна из легенд гласит, что Сфорца не хотела терять свою красоту и, чтобы сохранить свою молодость, использовала в качестве "волшебного средства" кровь сотен невинных девушек.

Согласно легенде, королева в одной из башен Кременецкого замка принимала вот такой "душ" – сверху на решетку с кольями бросали молоденьких жертв, и именно в их крови купалась Сфорца. По другой версии, она принимала кровавые ванны.

Еще "ходит" такая история: якобы в Кременецком замке у королевы был гарем из мужчин, которые ей понравились. Стоит отметить, что король Сигизмунд I был на 27 лет старше, чем жена. Возможно, этот факт стал одной из причин появления легенды о гареме Сфорцы. Тем более известно, что сам король почти все время находился в Кракове (в период с XI до XVI века этот город был столицей Польского королевства).

Также рассказывают, что королева въезжала в Кременецкий замок по мосту, сделанному из женских волос.

По словам местных жителей, Сфорца под землей спрятала свои сокровища, а добраться до них можно только через старинный колодец, расположенный недалеко от Кременецкого замка. "Ходит" легенда, что в пасхальную ночь сокровища может достать целомудренный молодой человек. Люди рассказывают, что во время первого удара церковного колокола на Замковой горе должен показаться призрак Сфорцы, который держит в зубах ключи от тайника с сокровищами.

Юноше необходимо поцеловать королеву, чтобы забрать их. В легенде указывается, что перед тем, как найти клад, юноше нужно будет отворить еще 12 дверей. А потом он сможет выносить ценности только на протяжении всенощной пасхальной службы. Считает, что если молодой человек не выберется из-под земли до того, как церковный колокол ударит в последний раз, то навеки останется в гареме королевы.

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