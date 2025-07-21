Украинцам надо привыкать к еженощным воздушным атакам. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Мы - Украина".
"Раньше россияне это делали 1-2 раза в месяц, сейчас количество ракет, которые они запускают вместе с дронами одновременно - уменьшается. Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", - сказал Гетьман.
Он отметил, что на фоне увеличения количества ударов, Россия уменьшает количество ракет во время каждой из таких атак.
"Они производят, по данным нашего ГУР, около 150 ракет в месяц. И эту цифру, где-то 150-160 в месяц они и будут запускать. Плюс были паузы некоторые, они несколько накопили. По данным нашего ГУР, у них сейчас всех ракет чуть меньше 2000. Это большое количество. Но на начало полномасштабного вторжения у них было 4150 ракет всех типов. Поэтому вдвое уменьшилось, но они увеличили производство ракет почти вдвое", - добавил Гетьман.
Кроме того, по словам эксперта, Россия изменила подход к выбору и поражению целей для своих воздушных атак.
"Налеты такие будут концентрироваться на нескольких регионах, возможно даже на 1-2 локациях. Чтобы туда летело как можно больше целей - и "Шахедов" и ракет. И таким образом перегрузить нашу ПВО в том месте и попытаться достичь определенных результатов", - отметил Гетьман.
Атаки РФ: что известно
В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, РФ запустила около 450 дронов и ракет.
В Киеве в результате вражеской атаки повреждена станция метро "Лукьяновская", движение по красной ветке частично ограничено, перекрыты некоторые улицы. По данным местных властей, из-за атаки РФ в столице погиб по меньшей мере один человек, также есть информация о раненых в разных районах.