РФ пытается атаковать объекты в нескольких локациях, перегрузив там систему ПВО.

Украинцам надо привыкать к еженощным воздушным атакам. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Мы - Украина".

"Раньше россияне это делали 1-2 раза в месяц, сейчас количество ракет, которые они запускают вместе с дронами одновременно - уменьшается. Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", - сказал Гетьман.

Он отметил, что на фоне увеличения количества ударов, Россия уменьшает количество ракет во время каждой из таких атак.

Видео дня

"Они производят, по данным нашего ГУР, около 150 ракет в месяц. И эту цифру, где-то 150-160 в месяц они и будут запускать. Плюс были паузы некоторые, они несколько накопили. По данным нашего ГУР, у них сейчас всех ракет чуть меньше 2000. Это большое количество. Но на начало полномасштабного вторжения у них было 4150 ракет всех типов. Поэтому вдвое уменьшилось, но они увеличили производство ракет почти вдвое", - добавил Гетьман.

Кроме того, по словам эксперта, Россия изменила подход к выбору и поражению целей для своих воздушных атак.

"Налеты такие будут концентрироваться на нескольких регионах, возможно даже на 1-2 локациях. Чтобы туда летело как можно больше целей - и "Шахедов" и ракет. И таким образом перегрузить нашу ПВО в том месте и попытаться достичь определенных результатов", - отметил Гетьман.

Атаки РФ: что известно

В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, РФ запустила около 450 дронов и ракет.

В Киеве в результате вражеской атаки повреждена станция метро "Лукьяновская", движение по красной ветке частично ограничено, перекрыты некоторые улицы. По данным местных властей, из-за атаки РФ в столице погиб по меньшей мере один человек, также есть информация о раненых в разных районах.

Вас также могут заинтересовать новости: