Оккупанты продвинулись в нескольких точках фронта, - DeepState

В то же время ожесточенные бои продолжаются в Сумской области, где россияне пытаются прорваться к Кондратовке.

Российские войска смогли продвинуться возле ряда населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. В частности, аналитики фиксируют продвижение возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, который следит за актуальной ситуацией на фронте. Также отмечается, что в Кондратовке на Сумщине продолжаются бои.

Фронт сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, перед этим оккупанты имели успех возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области.

Видео дня

Тем временем в Запорожье украинские войска смогли восстановить несколько позиций в районе города Орехов. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он также добавил, что на юг Украины враг перебросил новый полк, сформированный в Чечне. Волошин говорит, что новоприбывшие силы должны пополнить потери оккупантов и помочь им на двух направлениях фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: